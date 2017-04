Das Ungleichgewicht bei Bildung und Bezahlung wollen die Grünen nun auch verstärkt aufgreifen. Bezirkschef Stefan Schmidt plädiert für eine Umverteilung und für eine Vermögenssteuer für "Superreiche".

Korb zu Energiewandel

"Unser Markenkern sind Umwelt, Natur- und Klimaschutz und der Atomausstieg. Die Basis für den endgültigen Ausstieg haben 2001 wir gelegt", erklärte Bezirksvorsitzender Stefan Schmidt in der Kreisversammlung im "Hotel Stadtkrug". Nichtsdestotrotz werde man sich auch um die Sozialpolitik kümmern.Weil dies aber die Kernthemen von SPD und Linken seien, müsse man sich als Grünen-Partei schon etwas abheben. "Ich glaube, dass wir darauf schon einen anderen Blickwinkel haben." Auch die Grünen hätten vernommen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander klaffe und dadurch eine gesellschaftliche Kluft entstehe. Schmidt führte einerseits das Ungleichgewicht in der Bildung an, das oftmals auf das Elternhaus zurückzuführen sei. Ferner die unterschiedliche Bezahlung in den einzelnen Berufsgruppen. Einmal zwischen gelernten und ungelernten Arbeitskräften, aber auch zwischen Männern und Frauen. Andererseits gebe es Menschen, die ihr Geld in großen Tüten nach Hause trugen.Allein schon vor dem Hintergrund der Möglichkeit, das große Geld durch Steuerschlupflöcher schleusen zu können, müsse man aufpassen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbreche. Schmidt forderte deshalb mehr Chancengerechtigkeit ein und, dass ein jeder seine Fähigkeiten einbringen könne."Wir brauchen eine Umverteilung." Also eine Vermögenssteuer für "Superreiche". Nachzudenken sei auch über eine Zurückstufung der für die jeweiligen Unternehmen steuerlich abschreibungsfähigen Managergehälter. "Das alles kommt mir bei Herrn Schulz und bei den Linken etwas zu kurz." Nur mal kurz Geld ausgeben und dann zu meinen, dass es schon passe, reiche bei Weitem nicht aus.Schmidt betonte die Chancengleichheit. Man müsse an den Strukturen arbeiten. Auch in der Jugendbetreuung und Förderung. Das beginne schon in den Kindertagesstätten, für die Schmidt mehr Erzieherinnen fordert. Ebenso müsse man Studierenden an den Hochschulen unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern garantieren, einen ordentlichen Abschluss machen zu können.Neue Herausforderungen erwarte er auch in der Digitalisierung. Ferner ging Schmidt, der als Listenkandidat auf Platz zehn für den Bundestag kandidiert, auf lokale Themen wie den Lärmschutz entlang der Bahn, die Stromtrasse und die Zukunft von Grafenwöhr und Hohenfeld im Zeitalter eines Donald Trump ein.Kreischef Stephan Korb - "wir hätten dich gerne als unseren Vertreter in Berlin", sagte er zu Schmidt - berichtete eingangs über den Energiewandel. "Ich glaube, dass die Grünen-Partei eine junge und moderne Partei ist. Wir denken nach vorne." Agnes Scharnetzky wurde in den Fraktionsbeirat gewählt. Zusammen mit Sonja Schuhmacher ist sie künftig auch Beisitzerin bei den Grünen.