Der Ansturm auf die SPD ist mancherorts so stark, dass den Geschäftsstellen die Parteibücher ausgehen. So geschehen in Freiburg. Dort basteln die Genossen provisorische Parteibücher, um den Neuen etwas in die Hand geben zu können. Denn der Parteivorstand in Berlin kann das Werk erst im März wieder liefern.

Und wie sieht es in der Region aus? SPD-Geschäftsführerin Gisela Birner beruhigt: "Ich habe letzte Woche welche bestellt und auch noch bekommen." 50 an der Zahl. Mit einem Foto von den begehrten Parteibüchern für diesen NT-Bericht wird es trotzdem schwierig. "Ich habe kein einziges Buch mehr", gesteht Gisela Birner. Denn die 50 Stück sind alle bereits an die neuen Genossen verteilt, die seit der Nachricht von Martin Schulz' Kanzlerkandidatur der SPD-Geschäftsstelle die Türen eingerannt haben.