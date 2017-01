Gemeinsam mit 350 Teilnehmern sind der Weidener Imam Maher Khedr und Chirurg Dr. Mohamed Saad vom deutschsprachigen Muslimkreis in Weiden auf Einladung von MdB Uli Grötsch nach Berlin zur SPD-Islamkonferenz im Deutschen Bundestag gereist.

"Es ist das erste Mal, dass eine Fraktion im Bundestag eine Fachkonferenz für Muslime mit Muslimen veranstaltet", erklärt der Weidener Bundestagsabgeordnete Grötsch, auf dessen Initiative hin die Konferenz stattfand. Der Unterschied zur "normalen" Islamkonferenz der Bundesregierung ist, dass auf der Tagesordnung nicht Sicherheitsthemen, Radikalisierung oder Islamismus stehen."Es geht vielmehr darum, von den Muslimen selbst zu hören, mit welchen alltäglichen Problemen sie in der Arbeitswelt, auf dem Wohnungsmarkt, in der Schule konfrontiert sind. Wir wollten wissen, wo der Schuh drückt und wie wir eine gerechte und gleichberechtigte Teilhabe hinbekommen", sagt Grötsch zu den Zielen der Konferenz. Jeder Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion war aufgerufen, engagierte Muslime aus dem eigenen Wahlkreis nach Berlin zu schicken und mit zu diskutieren. Grötsch zog positive Bilanz: "Unsere Fachkonferenz war ein großer Erfolg." Die überwältigende Resonanz zeige, dass muslimische Mitbürger aktiv an einem in Deutschland geprägten Islam mitwirken wollen. "Mich haben sie an ihrer Seite", versprach der SPD-Politiker.