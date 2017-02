Das klang wie Musik in seinen Ohren: "Ein Gutachten, das kostenlos ist und uns weiterbringt." SPD-Fraktionvorsitzender Roland Richter hätte sich nach eigenem Bekunden kaum vorstellen können, dass es so etwas überhaupt gibt. Gibt es. Und zwar vom Verband bayerischer Sing- und Musikschulen. Der bietet konkret an, die Wirtschaftlichkeit der Franz-Grothe-Schule zu untersuchen. Denn die städtische Musikschule ist den Stadträten zu teuer - gerade auch im Vergleich mit ähnlichen Einrichtungen in Bayern.

Auf SPD-Initiative beschäftigte das Defizit am Dienstag den Finanzausschuss. Jährlich zahlt die Stadt Weiden 600 000 Euro drauf. "Sehr happig", urteilte Richter. Schließlich finanziert sich die Grothe-Schule gegenwärtig zu rund 55 Prozent aus kommunalen Mitteln. 2015 waren es sogar knapp 58 Prozent. Wobei der Landesdurchschnitt bei Musikschulen - je nach Quelle - bei 43 bis etwa 50 Prozent liegt. Als Ziel für Weiden gab Richter nun "50 Prozent oder weniger" aus.CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch fand's "ambitioniert". Der Vergleich mit anderen Einrichtungen sei sinnvoll, doch große Hoffnungen hegt Pausch dabei nicht. Schließlich habe die Franz-Grothe-Schule ein "ganz breites Angebot", das mit dem anderer Musikschulen nicht zu vergleichen sei. Weitere durchaus positive Besonderheiten zählte Reinhold Wildenauer (Freie Wähler) auf: hohes Niveau der Ausbildung, relativ niedrige Gebühren. Hinzu komme aber auch ein "hoher Personalkostenansatz". Das hatte nicht zuletzt der Kommunale Prüfungsverband im letzten Prüfbericht festgestellt. Die Verwaltung nutze bereits seit Jahren "jede sinnhafte Möglichkeit, um das Defizit (...) zu senken", versichern die Verantwortlichen im aktuellen Vorlagebericht. Zu prüfen sei, ob und in welchem Umfang auch wieder die Gebühren erhöht werden könnten. Die letzte Anpassung gab es 2014. Ein größerer Personalabbau sei sozialverträglich ab 2023 möglich, wenn Mitarbeiter in Ruhestand gehen.Die Expertise des Verbandes, so meinte nicht nur Wildenauer, "schadet nicht". Zum Sparen unterbreitete er jedoch noch einen anderen Vorschlag: den Zusammenschluss der Verwaltungen von Franz-Grothe-Schule und Maria-Seltmann-Haus. Nur um Kostensenkung dürfe es bei der Studie nicht gehen, mahnte Karl Bärnklau (Grüne). Falls jedoch eine "Gesamtoptimierung" im Vordergrund stünde, "begrüßen wir die Analyse". SPD-Mann Richter hegt sogar noch intensivere Gefühle: "Ich freue mich auf ein Gutachten, das uns nichts kostet."