Mit einem Bericht am 22. Februar über einen 59-jährigen Mann, der stark unterkühlt auf einem Hochsitz im Wald zwischen Weiden und Parkstein aufgefunden wurde, hat "Der neue Tag" eine Debatte über Obdachlosigkeit ausgelöst. So kündigte Rechtsdezernent Hermann Hubmann im Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Fragen in Zusammenarbeit mit der "Initiative" ein neues Konzept für den Umgang mit Obdachlosen an.

"Initiative"-Vertreterin Ursula Barrois sprach von einem guten Anlass, das Thema mal wieder zu beleuchten. Dagmar Deutschländer (Diakonie) zeigte sich erfreut über den offenen Umgang der Stadt mit dem Thema. Zum aktuellen Fall: Der Mann hatte behauptet, im Rathaus abgewiesen worden zu sein. Ohne einen Personalausweis sei mit einem Platz in der Schustermooslohe "nichts zu machen". Sozialamtsleiterin Beatrix Stiegler wies die Aussage zurück. Vorsprachen ohne Ausweis seien eher der Regel- als der Ausnahmefall und kein Grund, jemand von der Sachbehandlung als Obdachloser auszuschließen. Dem Herrn sei allerdings 2013 ein Ausweis ausgestellt worden. Im Register über bekannt gewordene Fälle von Obdachlosigkeit werde der 59-Jährige nicht geführt, sagte Stiegler. Auch das Gesicht auf dem im Zeitungsbericht wiedergegebenen Bild sei sowohl im Amt für öffentliche Ordnung als auch im Amt für Hochbau und Gebäudemanagement nicht bekannt. Dieses Amt ist für die Unterbringung Obdachloser zuständig.Wie PI-Leiter Klaus Müller mitteilte, ist der Mann bei der Polizei seit dem Jahr 2011bekannt. Und zwar als einer, dem gar nicht geholfen werden will. Ansonsten betonte Müller, dass es in Weiden keine auffälligen Feststellungen zum Thema Obdachlosigkeit gebe. Sollte jemand vorsprechen, würde er einen Übernachtungsschein erhalten. Zwei Hotelbetriebe nehmen Obdachlose auf. "Das läuft gut." Der Ausschuss beschloss, das Thema weiterhin zu diskutieren.