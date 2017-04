München/Weiden. Der Weidener Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch (41) soll im Fall der Wahl von Natascha Kohnen zur SPD-Landesvorsitzenden neuer Generalsekretär der bayerischen SPD werden. Das bestätigte Kohnen auf Anfrage.

Das passt mit uns. Natascha Kohnen über Uli Grötsch

Gespräche und Bedenkzeit

General ohne Tradition

Werdegang Der gebürtige Weidener Grötsch arbeitete vor seiner Wahl in den Bundestag 2014 als Polizist, zuletzt in der Waidhauser Polizeiinspektion Fahndung. Im Bundestag ist er Mitglied des Innenausschusses und des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Überwachung der Geheimdienste, zudem ist er SPD-Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss. Der SPD gehört Grötsch seit 1994 an, seit 2013 führt er den SPD-Unterbezirk Weiden-Neustadt-Tirschenreuth. Kommunalpolitisch ist er als Marktrat von Waidhaus und Kreisrat im Landkreis Neustadt/WN tätig.

„Das passt mit uns“, sagte sie. Uli Grötsch sei „hochkompetent und als Mensch sehr angenehm“. Zudem zeichne ihn „tiefste Loyalität“ aus, als langjähriges SPD-Mitglied in verschiedenen Funktionen kenne er die Partei „aus dem Effeff“. Fachlich stehe Grötsch für das wichtige Thema Innere Sicherheit sowie das Engagement gegen Rechts. Natascha Kohnen befindet sich derzeit im Wahlkampf um die Nachfolge des aus dem Amt scheidenden SPD-Landeschefs Florian Pronold. Neben ihr bewerben sich fünf weitere Kandidaten um das Amt, der Wahlparteitag findet am 27. Mai in Schweinfurt statt. Eine Vorentscheidung fällt in der noch bis Mitte Mai laufenden SPD-Mitgliederbefragung. Kohnen sieht keine Nachteil darin, dass die Personalie Grötsch bereits jetzt öffentlich wurde. „Warum sollte ich leugnen, dass diese Entscheidung gefallen ist“, fragte sie. Die Klärung bringe nun Ruhe in ihre Kandidatur, nachdem zuletzt immer neue Gerüchte um ihr Personaltableau hochgekocht seien.Grötsch erklärte, er habe sich über die Anfrage Kohnens gefreut und nach mehreren Gesprächen und etwas Bedenkzeit schließlich überzeugt zugesagt. „Für mich ist Natascha Kohnen als Landesvorsitzende die mit Abstand erste Wahl“, erklärte Grötsch. Die Kombination mit Kohnen an der Parteispitze werde aus seiner Sicht „gut passen, weil wir für den gleichen sachorientierten Politikstil stehen“.Nähere Absprachen über die Zusammenarbeit hätten er und Kohnen aus Respekt vor der noch laufenden SPD-Mitgliederbefragung noch nicht getroffen. Mit der Bekanntgabe seiner Kandidatur sei es für die SPD-Basis aber „transparent und berechenbar“, mit welchem Personal Kohnen im Falle ihrer Wahl ins Amt starten wolle. „Die Mitglieder wissen jetzt, was auf sie zukommen würde“, meinte Grötsch. Für ihn selbst wäre eine Ehre, für die bayerische SPD als Generalsekretär arbeiten zu dürfen.Anders als bei der CSU hat das Amt des Generalsekretärs bei der bayerischen SPD keine lange Tradition. Erster Amtsinhaber war 1994 der Oberpfälzer Albert Schmid, der den Posten nach einem Zerwürfnis mit der damaligen Landeschefin Renate Schmidt aber schon 1996 an den Oberfranken Wolfgang Hoderlein abtreten musste. Als Hoderlein 2000 Landesvorsitzender wurde, berief er die Lichtenfelser Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld. Der nächste SPD-Chef Ludwig Stiegler ließ den Posten von 2003 bis 2009 vakant, erst sein Nachfolger Pronold besetzte das Amt mit Kohnen wieder. Die Mitstreiter Kohnens um den Landesvorsitz haben sich in Sachen Generalsekretär noch nicht geäußert.