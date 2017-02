Das Haus Söllnerstraße 15 wäre so ein Beispiel. Die frühere Pathologie gehört der von der Stadt verwalteten Simultanen Hospitalstiftung. Diese soll mit den Erträgen aus ihrem Vermögen andere unterstützen: zum Beispiel die Alten- und Jugendhilfe und das öffentliche Gesundheitswesen, außerdem Einwohner der Stadt, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf Hilfe angewiesen sind oder sich in materieller Notlage befinden. Rund 125 000 Euro will die Stiftung in diesem Jahr dafür ausgeben, allein 75 000 Euro für das Maria-Seltmann-Haus. Das Haus Söllnerstraße aber trägt dazu nichts bei. Es wirft keine Rendite ab. Was tun?

Verwahrentgelt Das sogenannte "Verwahrentgelt" ist auch in Weiden angekommen. Wie Stadtkämmerin Cornelia Taubmann gegenüber dem "Neuen Tag" erläuterte, verlange die Sparkasse Oberpfalz Nord seit Ende vergangenen Jahres für die Einlagen der Kommune 0,4 Prozent Zinsen. Sie gibt damit den Negativzins weiter, den sie selbst bei der Europäischen Zentralbank für geparktes Geld zahlen muss.



Normalerweise ist die Stadt finanziell nicht gerade auf Blumen gebettet, aber es gibt Ausnahmen. Wenn zum Beispiel der Staat im Dezember einige Millionen an Stabilisierungshilfen auszahlt und dieses Geld erst im Jahr darauf zur Schuldentilgung verwendet werden darf, muss es irgendwo hin. "Wir können's ja nicht in den Tresor stecken." Zumindest habe das noch keiner gemacht. Investieren sei auch nicht möglich, also müsse es geparkt werden. Dazu sucht die Kämmerin jetzt nach Banken, die keine Zinsen verlangen. "Aber irgendwann werden wohl alle nachziehen." Und ein paar tausend Euro sind immer gleich weg. (vok)

Früher war das relativ einfach. Die Stiftung verkaufte das Objekt und legte das gewonnene Kapital zinsbringend an. Doch solche Zinsen gibt es nicht mehr. Im Gegenteil: Inzwischen verlangen Geldinstitute für Einlagen sogenannte "Verwahrentgelte", auch als Straf- oder Negativzins bekannt. Allein der Verkauf bringt also nichts. Besser wäre es, sich in das neue attraktive Projekt gleich wieder einzukaufen und so über die Miete eine Rendite zu erwirtschaften, mit der wiederum geholfen werden kann.In "Betongold" zu investieren ist einer der neue Wege, die nach Ansicht von Stadtkämmerin Cornelia Taubmann jetzt gegangen werden müssen. So könnten die Stiftungen sozialen Wohnraum schaffen und die Erträge daraus wieder für den reinen Stiftungszweck verwenden. Doch auch der Kauf von Aktien steht auf der Vorschlagsliste. Mit dieser und der Ausarbeitung einer sinnvollen Strategie soll sich ein Gremium auseinandersetzen, dem auch Fachleute für Geld- und Wertanlagen angehören. Die Kämmerin fände es jedenfalls problematisch, sollte sie allein über den Einsatz der Gelder entscheiden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss hätte der Stadtrat schon in seiner letzten Sitzung im nichtöffentlichen Teil treffen sollen, doch aus Zeitproblemen musste der Tagesordnungspunkt vertagt werden.Bisher bedient sich die Simultane Hospitalstiftung aus den Rücklagen. So sind für dieses Jahr 387 000 Euro eingeplant. Sorgen muss sich keiner machen, da die Stiftung gut ausgestattet ist. Sie hat immerhin 5,46 Millionen Euro auf der hohen Kante. Aber nicht auf Dauer.Im Haushalt der Stiftung für 2017 taucht übrigens auch das Haus Söllnerstraße 15 auf. Danach sind 100 000 Euro für eine Neubauplanung vorgesehen. Eine Entscheidung ist damit nicht verbunden, sagte Vize-Kämmerer Rudi Hölzl. "Wir sind für alle Wege offen."