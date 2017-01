Am Ende des Empfangs der Stadt stellt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß den neuen Imagefilm für Weiden vor. Der wäre aber gar nicht nötig gewesen, der Rathauschef hat bereits in seiner Rede kräftig Werbung für seine Heimat gemacht: "Wir stehen besser da als je zuvor."

Weiden ist eine Stadt, in der es sich gut leben, arbeiten, lernen und investieren lässt. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß

Dieses Mal gab's im Gustav-von-Schlör-Saal der Max-Reger-Halle zum Neujahrsempfang nicht nur Glücksbringer aus Marzipan, sondern auch Popcorn. Ein bisschen Kino-Atmosphäre. Denn Seggewiß präsentierte den neuen Imagefilm für Weiden. Der von OTV produzierte Clip zeigt die Max-Reger-Stadt von ihrer besten Seite: Menschen, die feiern, tanzen, sporteln, arbeiten - und glücklich sind.Letzteres scheint auch auf Seggewiß zuzutreffen, der in seiner Rede positiv auf das vergangene und optimistisch auf das neue Jahr blickte. "Weiden ist eine Stadt, in der es sich gut leben, arbeiten, lernen und investieren lässt", sagte Seggewiß. "Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht: Die Zahl der Weidener, die gute Arbeit haben, ist so hoch wie lange nicht mehr, die meisten Schulabsolventen haben gleich einen Ausbildungs- oder Studienplatz gefunden."Die Stadt habe erneut höhere Einnahmen verbuchen können. "Uns ging es noch nie so gut wie heute." Das, betonte der Oberbürgermeister, liege unter anderem an den Menschen, die auf dem Neujahrsempfang dicht gedrängt im Saal standen. Vor allem Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und öffentlichem Leben.2016 sei viel erreicht worden, sagt Seggewiß: "Wir haben große Projekte angegangen, um die Lebensqualität der Menschen zu stärken." Dazu zähle der Hochwasserschutz am Brandweiher. Außerdem verwies er auf das freie Wlan in der Innenstadt und die Breitbanderschließung. "Der krönende Abschluss war die Grundsteinlegung des NOC." Die schönste Geschichte des vergangenen Jahres sei jedoch die Rettung von ATU gewesen. Zudem habe der Stadtrat im vergangenen Jahr einen Rekordhaushalt von 160 Millionen Euro beschlossen. "Wir haben die Weichen richtig gestellt und werden diesen Weg 2017 weitergehen."Ein Schwerpunkt liege heuer auf Kinderbetreuung und Bildung. "Wir investieren kontinuierlich in Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen", sagte Seggewiß. Ein weiteres Anliegen sei die Modernisierung der Infrastruktur. Es sei vorgesehen, den Adolf-Kolping-Platz mit Schutzstreifen für Radfahrer von der Nikolai- bis zur Peuerlstraße umzugestalten und den Wittgarten-Durchstich in Angriff zu nehmen. Dazu stünden Sanierungen an Schulen sowie am Alten und Neuen Rathaus an.Neben Seggewiß und den Bürgermeistern Jens Meyer und Lothar Höher sprach auch SPD-Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch zu den rund 400 Gästen. Auch er lobte die Stadt. Und natürlich ihre Bürger: "Für Weiden war es ein gutes Jahr. Dank der Menschen, die die Stadt zu dem machen, was sie ist." (Hintergrund)