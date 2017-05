Fast keine Veränderungen an der Spitze der Weidener CSU. Aber eben nur fast. Bei der Wiederwahl des Vorsitzenden Stephan Gollwitzer (54 Ja- und 2 Neinstimmen) am Dienstagabend im Rothenstädter Pfarrheim St. Marien gab es eine Veränderung bei den Stellvertretern. Markus Bäumler (48 Ja, 7 Nein) rückte an die Stelle von Michael Bihler, der nicht mehr angetreten war. Als Stellvertreter bestätigt wurden Alois Lukas (51/5), Wolfgang Pausch (46/10) und Dagmar Nachtigall (41/10). Der 39-jährige Gollwitzer sagte in seinem Rechenschaftsbericht, Ziel der CSU müsse es sein, wieder führende politische Kraft zu werden und einen schwarzen Oberbürgermeister zu stellen. Der frühere CSU-Chef Walter Leupold forderte seine Partei auf, wieder wach zu werden und Politik zu machen. Bericht folgt .