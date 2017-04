Im Herbst wird er 70. Im Mai will sich der pensionierte Mathe- und Physiklehrer aus dem Stadtrat zurückziehen. Immerhin 21 Jahre hat Reinhard Hese dem Gremium angehört. Da gibt's einiges zu berichten.

Es wird endlich Zeit, das Verkehrskonzept umzusetzen. Was wird aus der Sedanstraße? Reinhard Hese

Von Volker KlitzingHese ist gleich als Neuling 1996 und sechs Jahre später für die SPD eingesprungen und hat gegen den amtierenden CSU-Oberbürgermeister Hans Schröpf kandidiert. Vor allem vom zweiten Ergebnis war er maßlos enttäuscht. Jetzt sieht Hese die SPD für längere Zeit als stärkste Fraktion. "So lange es die Bürgerliste gibt", sagte er im NT-Interview.Reinhard Hese: Nein, bestimmt noch nicht. Das ist ein langer Weg.Wir werden es wohl nicht erleben, dass die Energiewende befriedigend zu Ende geführt worden ist. Da ist es nicht so wichtig, ob man noch weitere drei Jahre mitspielt oder eben nicht. Aber es stimmt: Ich werde den Stadtrat in der Sitzung am 15. Mai bitten, mich von meinem Mandat zu entbinden. Und bei dem Thema können sich ja dann mal die jungen Kollegen stärker einbringen.Er ist eine sehr gute Wahl für diese verantwortungsvolle Funktion.Nein, auch wenn es noch viel zu tun gibt. So ist Strom ein wichtiger Bestandteil. Aber Windräder wird es in Weiden nicht geben. Das ist sicher eine große Enttäuschung. Sie hätten einen heftigen Beitrag zu CO2-freier Stromerzeugung liefern können.Ja, das liegt vor allem an den Rahmenbedingungen, wie sie Berlin und München vorgeben. Sie hemmen die Investitionstätigkeit. Da werden uns viele Prügel zwischen die Beine geworfen.Unsere Stadtwerke sind ein Pfeiler für die Energiewende in Weiden. Sie haben das Stromnetz mit einem Partner übernommen. Das hatten wir schon vor über 20 Jahren gefordert. Und selbst für 30 Millionen Mark, einer damals völlig überzogenen Summe, wäre das ein Schnäppchen gewesen. Sehr gut ist übrigens die Zusammenarbeit der Stadtwerke mit der OTH.Da bin ich etwas skeptisch. Es heißt immer, es würden zu wenig Autos verkauft, weil es zu wenig Ladestationen gebe. Für die hätte die Industrie doch längst gesorgt. Entscheidend ist der hohe Preis der Elektro-Autos und die viel zu geringe Reichweite. Ich will nicht einsehen, dass die Kommunen die Ladestationen vorhalten sollen. Dass die Stadt Benzin-Tankstellen baut, auf die Idee kommt doch auch keiner. Am Ende aber wird sich das E-Auto wohl doch durchsetzen. Aber nicht so schnell, wie manche meinen.Ich war zu stark Parteisoldat. Die SPD fand keinen Kandidaten. Und da bin ich, wie Gerd Dreythaller die beiden Wahlen zuvor, eingesprungen.Mich hat immer massiv geärgert, wie mit demokratischen Rechten umgegangen wurde. Uns wurden vom Rathaus Informationen vorenthalten. So war es immer ein ewiger Kampf, bis wir Briefe der Regierung zu Gesicht bekamen oder die Prüfberichte einsehen konnten. Diese Arroganz der CSU hat mich schon bei der Auseinandersetzung um die WAA in Wackersdorf geärgert.Auch unsere Abgeordneten Ludwig Stiegler und vor allem Werner Schieder haben die Berichte stark thematisiert. Aber die Vorwürfe waren so krass, dass die Wähler uns großteils nicht geglaubt haben. Die haben uns das einfach nicht abgenommen.Ja, das war ungemein enttäuschend. Es war längst eine demokratische Erneuerung nötig. Aber die CSU hat die Ausgangslage geschickt umgedreht und alles so dargestellt, als würden wir die Täter sein und der damalige OB Hans Schröpf das Opfer, das wir nur mit Schmutz bewerfen. In den folgenden Jahren aber haben wir dann recht bekommen.Ja, in der Zeit war dann diese Wechselstimmung präsent, die bei meiner Kandidatur noch gefehlt hat. Ein Beispiel: Kurz vor 18 Uhr kam ein Mann ins Wahllokal gestürzt, er komme gerade aus Österreich, müsse jetzt aber unbedingt noch wählen, weil es so nicht weitergehen könne.Nein, im ersten Wahlgang lag er auch noch knapp vorn.Zugespitzt würde ich formulieren: Solange wir die Bürgerliste haben, behält die SPD die Mehrheit. Dadurch bleibt die CSU geschwächt. Die Bürgerliste hat in erster Linie Wähler der CSU übernommen.Die vier Blöcke, SPD, CSU, Bürgerliste und Grüne, machen es schwieriger, Mehrheiten zu erreichen. Da will jeder was sagen, und manchmal muss man monatelang kämpfen, bis was vorwärts geht. Das verzögert vieles. Früher war's einfacher. Da stand immer schnell fest, wie die Abstimmung ausgeht. Ich weiß auch nicht, was besser ist.ist Bildungsstadt. Alle Einrichtungen sind vorhanden, von der Volkshochschule bis zur Hochschule, der OTH, mit dem Technologie-Campus, übrigens einer alten Forderung von mir, noch aus den 90er Jahren. Super sind Fußgängerzone und Freizeitzentrum, für die beide noch unser früherer Bundestagsabgeordneter Franz Zebisch die Weichen gestellt hat. Kulturell haben wir viel zu bieten, wie aktuell die Literaturtage. Und dann ist Weiden noch erfolgreicher Einkaufs-, Handels- und Wirtschaftsstandort mit einer Vielzahl neuer Arbeitsplätze.Durch die Schließung von Hertie ist viel Kaufkraft verloren gegangen. Aber hier wird das neue Einkaufszentrum "noc" auch wieder viel und noch mehr zurückholen. In diesem Zusammenhang wird es Zeit, endlich das Verkehrskonzept umzusetzen. Hier ist vieles noch nicht klar. Was zum Beispiel wird aus der Sedanstraße? Und bei der Verkehrssteuerung sollten wir die immer größere Zahl an Senioren nicht vergessen. Schließlich müssen wir bei der Energiewende am Ball bleiben.Die Sanierung des Haushalts bleibt eine immerwährende Aufgabe, wobei vor allem beim Thema Personalkosten großes Feingefühl erforderlich ist. Die Beschäftigten haben schon bisher einen großen Beitrag geleistet. Besonders spannend wird die Neugestaltung des Bereichs zwischen Parkdeck und Großparkplatz Naabwiesen bis zum notwendigen Neubau der Realschulen. Ganz aktuell müssen wir das Problem Schätzlerbad lösen. Alles auf die Stadtwerke zu schieben, wird nicht gehen. Die schießen schon beim Freizeitzentrum drei Millionen zu. Irgendwo ist eine Grenze.