Weiden/Issy-les-Moulineaux. Er zeigte sich zwar erschrocken, dass Marine Le Pen bei der französischen Präsidentenwahl am Sonntag über 20 Prozent der Stimmen einheimste, doch letztlich überwog bei OB Kurt Seggewiß die Freude, dass die große Mehrheit in Frankreich europäisch gewählt hat. Und das ganz besonders in Weidens Partnerstadt Issy-les-Moulineaux.

In der etwas über 65 000 Einwohner zählenden Stadt im Süd-Westen von Paris siegte der pro-europäische Kandidat der Bewegung "En marche" ("Vorwärts") ganz überlegen. Emmanuel Macron holte bei einer Wahlbeteiligung von 80,66 Prozent 13 709 Stimmen oder 37,03 Prozent. Mit Abstand folgten der rechts-konservative Francois Fillon mit 26,47 Prozent (9798 Stimmen), Links-Kandidat Jean-Luc Mélenchon mit 16,20 Prozent (5996) und der Sozialdemokrat Benoit Hamon mit 8,45 Prozent (3127). Weit abgeschlagen blieb Marine Le Pen mit 6,73 Prozent (2490 Stimmen) nur der fünfte Platz.Damit dürfte klar sein, dass die rechts-populistische EU-Hasserin bei der Stichwahl am 7. Mai zumindest in Issy gegen Macron überhaupt keine Chance haben wird. "Das passt", freute sich der Vorsitzende des Weidener Partnerschaftsvereins, Joachim Strehl. Sowohl Issy als auch Weiden seien dem europäischen Gedanken stark verbunden. "Wir denken auch europäisch." OB Seggewiß sprach gegenüber dem "Neuen Tag" von einer deutlichen Ansage Macrons.Und er war hoch erfreut, dass Le Pen in Weidens französischer Partnerstadt offensichtlich überhaupt keine Rolle spiele. Issy-les-Moulineaux steht wirtschaftlich ganz stark da, bietet viele Arbeitsplätze. Schon vor fünf Jahren war Marine Le Pen mit 7,78 Prozent genauso gescheitert wie vor zehn Jahren ihr Vater Jean-Marie mit 4,82 Prozent.