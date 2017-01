Bei Umfragen in Bayern auf 14 Prozent abgeschmiert, den Skandal um den verhafteten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs an der Backe und eine sich ausbreitende Personaldiskussion um Landeschef Florian Pronold: Wer es mit der SPD in dieser Situation gut meint, wird sagen, dass es der Partei derzeit schlecht geht. Ehrlicher aber wäre wohl die Feststellung, dass sich die bayerische Sozialdemokratie 8 Monate vor der Bundestags- und 20 Monate vor der Landtagswahl in einer katastrophalen Lage befindet.

Vor Ort gute Arbeit

Mit Gabriel hätte sich die schlechte Stimmung fortgesetzt. SPD-Geschäftsführerin Gisela Birner

Da nützt auch wenig, dass die überraschende Entwicklung in der sogenannten K-Frage in diesen Tagen die Schlagzeilen und die Stimmung dominiert. Nicht Noch-Parteichef Sigmar Gabriel wird Kanzler-Kandidat der SPD, sondern der frühere Präsident des Europa-Parlaments, Martin Schulz.Oberbürgermeister Kurt Seggewiß begrüßt dessen Kandidatur. "Er hat in der Bevölkerung den größeren Rückhalt." Ihm könne es gelingen, von außen für frischen Wind zu sorgen. Der OB bescheinigte Gabriel, als Wirtschaftsminister einen guten Job gemacht zu haben. "Aber vielleicht wäre der Spagat als Wahlkämpfer und Vize-Kanzler zu groß gewesen." SPD-Geschäftsführerin Gisela Birner hatte schon im Vorfeld erklärt, es wäre vernünftiger, mit Schulz oder Scholz, dem Bürgermeister von Hamburg, in den Wahlkampf zu ziehen. Jetzt sei sie glücklich. "Schulz kann richtig attackieren." Wenn Gabriel angetreten wäre, hätte sich die schlechte Stimmung fortgesetzt, vermutet Birner. "Jetzt ziehen die Mitglieder mit." Die neue Situation lasse wieder hoffen. Ihre Verkündigung sei noch einmal ein "echter Gabriel" gewesen, sagte die Geschäftsführerin. "Wir mussten es praktisch der Zeitschrift Stern entnehmen."Für den SPD-Vorsitzenden Norbert Freundorfer sind die Personen nicht entscheidend. Inhalte zu vermitteln, sei wichtiger. So müsse die SPD ihre Erfolge als Juniorpartner in der großen Koalition wie Mindestlohn und Rentenerhöhungen besser darstellen. Wichtig sei jetzt die Wiedereinführung der paritätischen Finanzierung der Sozialversicherung.Einen Personalwechsel hält OB Seggewiß auch in Bayern für notwendig, um dem aktuellen Tief zu entkommen. Bei den Neuwahlen der Landesspitze am 20. und 21. Mai auf dem Parteitag in Schweinfurt müsste seiner Meinung nach die bisherige Generalsekretärin Natascha Kohnen den jetzigen Vorsitzenden Florian Pronold ablösen und Verantwortung übernehmen. Ansonsten , so Seggewiß, könne er nur selbst versuchen, seine Arbeit erfolgreich fortzusetzen und keine Angriffsflächen zu bieten. "Das hat aber auch schon vor Regensburg so gegolten."Pronold als Vorsitzenden in Bayern behalten wollen Gisela Birner und Norbert Freundorfer. Die Bezirks-Geschäftsführerin betonte, dass die Oberpfälzer SPD weiter hinter Pronold stehe. "In der Oberpfalz werden nicht so schnell die Pferde gewechselt." Man vertraue dem Vorsitzenden. Ihm könne man glauben, was er sagt. Einen richtigen Lösungsvorschlag, um die SPD aus dem Umfrage-Keller zu holen, weiß Birner auch nicht. "Wir müssen einfach vor Ort weiter gute Arbeit machen."