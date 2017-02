Die Schulleiter der Oberpfälzer Gymnasien sitzen auf Kohlen. Sie, die Schüler und Eltern wünschen sich die neunjährige Gymnasialzeit zurück. Doch unklar bleibt, welches Modell tatsächlich kommen wird.

Frage der Organisation

Eltern sind für G9

Deutscher Flickenteppich: Abitur Die deutschen Bundesländer regeln die Dauer der Lernzeit an Gymnasien selbst. In den neuen Bundesländern, Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin, Hamburg oder Baden-Württemberg sind es in der Regel 12 Jahre Schulzeit. Lediglich Rheinland-Pfalz ist nie auf den G8-Zug aufgestiegen. Niedersachsen kehrte nach den Sommerferien 2015 zum G9 zurück. Eine Mischform aus beiden Varianten gibt es in Hessen, dort haben die Gymnasien Wahlfreiheit zwischen G8 und G9. Beide Optionen gibt es im Saarland oder auch in Nordrhein-Westfalen. In NRW gibt es neben 612 Gymnasien mit 12 Schuljahren auch über 500 weitere Schulen mit Abitur nach 13 Jahren. (plue)

/Amberg. Ministerpräsident Horst Seehofer ließ in der CSU-Vorstandssitzung an Montag verlauten, dass Mitte März eine Grundsatzentscheidung über die Zukunft der bayerischen Gymnasien kommen werde - bereits mit Details. Schulleiter in der Oberpfalz sind sich einig, dass das G9 wieder kommen soll. Aber sie haben unterschiedliche Vorstellungen davon.Die Schulleiterin des Kepler-Gymnasiums , Sigrid Bloch, war mit ihren Weidener Amtskollegen bei OB Kurt Seggewiß. "Sobald es möglich ist, wollen wir einen Antrag für das G9 stellen. Allerdings muss der erst durch den Stadtrat", erklärt Bloch. Für Reinhard Hauer, Direktor vom Elly-Heuss in Weiden , ist klar: "Wir müssen abwarten, was von München kommt. Aber wir hoffen alle, dass es in Richtung einer Lernzeitverlängerung geht."Genauso ergeht es Schulleiter Helmut Matejka vom Augustinus . "Wir können uns vorstellen, dass eine verlängerte Lernzeit kommt." Seiner Meinung nach muss bald eine Entscheidung kommen. Denn die neuen Schüler, die an seine Schule kommen, müssen wissen, wie es bei ihnen weitergeht. Auch im Neustädter Gymnasium wird auf eine Entscheidung gewartet: "Grundsätzlich sind wir für die Lernzeitverlängerung", sagt Schulleiter Anton Hochberger.In Amberg will Peter Welnhofer, Direktor des Gregor-Mendel-Gymna-siums , keine offizielle Stellungnahme abgeben. "Allerdings ist der Tenor pro G9", weiß er. Auf der Oberpfälzer Direktorentagung, wo das G9 mehrheitlich bevorzugt worden sei, hätten die Schulleiter die Möglichkeit gehabt, mit Kultusminister Ludwig Spaenle und dem Leiter der Gymnasialabteilung, Walter Gremm, zu sprechen.Am Erasmus-Gymnasium wird eine flächendeckende Entscheidung gewünscht. "Generell meinen Ambergs Schulleiter, das G8 gehöre sich zugemacht. Auch die Eltern sind für das G9. Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird die Veränderung kommen. Trotzdem wird es in Zukunft weiterhin die Möglichkeit geben, das Abitur in acht Jahren zu schaffen", sagt Direktor Karl Bösl.Wolfgang Wolters vom Max-Reger-Gymnasium betont: "Wenn das G9 wiederkommt, machen wir mit." Gerade bei einem musischen Gymna-sium bräuchten Schüler Zeit, sich zu entfalten. Seine Schule leide darunter, dass sich Eltern über zu viel Lernstress und Nachmittagsunterricht beschweren. Laut Dieter Meyer, Direktor des Herzog-Christian-August-Gymnasiums in Sulzbach-Rosenberg , sei das eine Frage der Organisation. "Die Schulzeit ist nicht das Entscheidende. Ich meine, dass wir beides könnten, wenn es pädagogisch gut umgesetzt wird."Das Stiftland-Gymnasium in Tirschenreuth und das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Schwandorf sind Teil des Pilotprojekts "Mittelstufe Plus". Beide Schulen haben Klassen, die eine neunjährige Schulzeit durchlaufen. Für Johannes Werner, Chef des Carl-Friedrich-Gauß , heißt es abwarten. "Wir müssen uns daran orientieren, was von oben kommt. Bis dahin stehen wir dem Ganzen gelassen gegenüber."Georg Hecht, Direktor des Stiftland-Gymnasiums weiß, dass es sich um ein komplexes Thema handelt. "Bei der bayernweiten Umfrage der Landeselternvereinigung sprachen sich etwa 80 Prozent der Eltern für mehr Lernzeit aus." Dies Erfahrung machte er auch an seiner Schule. "Zwei Drittel der Eltern stellen einen Antrag auf eine verlängerte Schulzeit. Das ist ein organisatorisches Problem." Deshalb strebe seine Schule ein Modell auf Basis einer neunjähriger Schulzeit an - mit einer Überholspur für gute Schüler.Knut Thielsen, Direktor in Eschenbach , freue sich, wenn das G9 kommen würde. "Es war sehr unbefriedigend, dass es anfangs hieß, die Schulen sollen selber entscheiden, ob sie umstellen wollen. Wenn, dann sollte es eine flächendeckende Entscheidung geben. Alles andere führt zu Unfrieden und Konkurrenz." Für ihn dauert es schon zu lange, heute gibt es in seiner Schule eine Übertrittsveranstaltung für die Eltern. Er wird ihnen noch nicht sagen können, wie es weitergeht.Schließlich ist auch das Ortenburg Gymnasium in Oberviechtach für die neunjährige Lernzeit. "Und zwar ohne Wenn und Aber", meint Schulleiter Ludwig Pfeiffer. Für seine Schule wäre ein Modell mit beiden Varianten nicht sinnvoll. "Wir haben zu wenig Schüler."