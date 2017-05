Beinahe-Unfall bei Ortsbegehung. Er verdeutlicht das von der CSU-Lerchenfeld kritisierte Verwirrspiel zwischen Auto-, Roller- und Radfahrern in der Ermersrichter Straße.

Eingeladen hatte der neue Ortsvorsitzende Roland Steger, dem es widerstrebt, dass man in der Ermersrichter Straße, auf Höhe Maistraße, eine künstliche Straßenverengung mit Hilfe von Parkplätzen geschaffen hat."Diese unverständliche Verkehrsführung wird seitens der Stadt als geniale, den Verkehrsfluss beruhigende Maßnahme interpretiert", erklärte Stadtrat Hans Sperrer. Hier werde nach Auffassung der Verwaltung das Tempo nach unten geregelt. Doch schon kurze Zeit nach ihrem Zusammentreffen erlebten die Teilnehmer der Ortsbegehung, dass es zu einem Fast-Zusammenstoß kam, als ein Fahrzeug wegen eines auf der Ermersrichter Straße entgegenkommenden Autos in die Maistraße ausweichen musste, um einen Unfall zu vermeiden."Jetzt stehe ich seit zwei Minuten hier und mir ist sofort klar, dass es für Schulkinder, die auf Rädern unterwegs sind, brandgefährlich ist", sagte Stadtrat Hans Blum, der wie Hans Forster Mitglied im Hauptverwaltungsausschuss ist. "Es besteht dringender Handlungsbedarf." Fraktionsvorsitzender Wolfgang Pausch regte an, die Thematik im Ausschuss behandeln zu lassen.Die letzte Begehung des Ortsverbandes fand vor eineinhalb Jahren statt. Ebenfalls in der Maistraße, erinnerte Steger seinen Vorgänger Stadtrat Michael Bihler und erkundigte sich nach dem Sachstand. Steger berichtete vom Schreiben einer Anwohnerin, die sich darüber beklage, dass ein Paketdienst mit seinen Transportern die Maistraße täglich zuparke und dass sich seit besagter Ortsbegehung nichts getan hätte.Bihler erklärte dazu, dass alles Notwendige unternommen worden sei, um die Situation in der Maistraße zu entspannen. Stadtrat Hans Sperrer ergänzte, dass das Transportunternehmen laut Auskunft der Stadt seinen Firmensitz angeblich von der Maistraße in die Frauenrichter Straße verlagert habe. So könne es die verlangten Stellplätze nachweisen. Pausch monierte, dass die Anwohner in der Maistraße trotzdem das Nachsehen hätten. Steger sah sich vom Ergebnis enttäuscht und unterstrich, dass er jetzt wisse, was er der Frau auf ihre berechtigte Kritik hin antworten werde.