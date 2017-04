Haben die jüngsten Polizeikontrollen die Radfahrer in der Innenstadt hergebremst? Um das herauszufinden, lud die SPD-Stadtmitte zu einer Ortsbegehung.

Vor allem das Verhalten der Radfahrer während der Wochenmarkt-Öffnungszeiten interessierte die Genossen um Vorsitzende Sema Tasali-Stoll bei der Begehung am Samstag. Zur Frage ob die jüngsten Kontrollen der Polizei gefruchtet und die Radfahrer, die zu schnell unterwegs waren, zur Vernunft gebracht hätten, hieß es, die Aktion werde wohl wiederholt. "Uns als SPD-Ortsverein geht es vor allem darum, dass Fußgänger in der Fußgängerzone vor allen anderen Vorrang haben."Radler dürften zwar fahren, aber an Markttagen hätten sie sich zurückzuhalten, sagte Stadträtin Brigitte Schwarz. Am besten: "Absteigen und schieben." Oder die zulässigen zehn Stundenkilometer einhalten. Mehr sei nicht erlaubt. "Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, respektvoll miteinander umzugehen." Brigitte Schwarz wollte ihren Vorschlag untermauern, auch in Weiden "Respekt bewegt"-Schilder wie in Regensburg anbringen zu lassen. Den Antrag habe sie Ende Januar im Hauptverwaltungsausschuss gestellt. Die Verwaltung habe aber mit der Begründung abgelehnt, es gebe schon genug Schilder in Weiden. "Ich könnte mir auch bedruckte Tücher vorstellen, die dann eben wie Fahnen hängen." Am besten eine am Unteren Tor und die andere am Beginn der Max-Reger-Straße. Das wäre nicht teuer und im Weg herum stünden sie auch nicht, wie von der Verwaltung befürchtet. "Vielleicht kommt's ja noch."Ein weiterer Punkt war die Außenbestuhlung vor den Gaststätten in der Altstadt. "Wir finden, es ist wichtig, dass die Grenzen eingehalten werden." Allerdings freue man sich schon über die vielen Lokale im Innenstadtbereich. "Die gehören mittlerweile einfach zu Weiden dazu."