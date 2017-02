Das Gentleman-Agreement hielt nicht. Die Personalnöte in der Stadtplanung sind nach dem erneuten Hilferuf bekannt. Darum wollten die Stadträten keine weiteren Worte verlieren. Im Bauausschuss entwickelte sich dann aber eine Diskussion, die Bürgermeister Jens Meyer als Schlammschlacht bezeichnete.

Zunächst lief die Sitzung, die Meyer leitete, wie geplant. Der Bericht der Verwaltung, in dem das Bauamt auf Anfrage von Stefan Rank (Bürgerliste) durchaus dramatisch die Personalnöte schilderte, die dazu führten, dass Bebauungspläne nicht bearbeitet würden, diente zur Kenntnis. Aber dann fragte Stadtrat Hans Sperrer (CSU), wie weit denn die Änderung des Bebauungsplanes in der Rehbühl-Straße vorangetrieben sei. Dort will ein Architekt für seine inzwischen gebrechlichen Eltern ein barrierefreies Haus errichten. Das Grundstück ist groß genug. Nach Ansicht der Bauverwaltung kann das dringende Vorhaben nicht mit Befreiungen oder Ausnahmen genehmigt werden, da die Grundzüge der Planung berührt seien. Zudem ist auf vielen Nachbargrundstücken ebenfalls die "Nachverdichtung" möglich.Der Bericht über den "Zwischenstand" brachte die Gemüter der Stadträte regelrecht in Wallung: Thomas Papp von der Stadtplanung erklärte nämlich, dieser Bebauungsplan konnte aufgrund des Personalmangels nicht bearbeitet werden. Alois Schinabeck (SPD) erinnerte daran, dass der Bauausschuss den Auftrag gegeben habe, das Änderungsverfahren "unverzüglich" einzuleiten. "Unverzüglich, da können Sie nicht sagen, wir haben kein Personal. Acht Wochen ist nichts geschehen. Das hier ist ein Notfall. Man kann helfen, wenn man nur will." Gegen die "Unterstellung", das Bauamt wolle nicht helfen, verwahrte sich Papp.Der Vermittlungsversuch von Bürgermeister Meyer hatte keinen großen Erfolg. Die Stadt suche bereits verwaltungsintern nach Lösungen. Er erinnerte die Stadträte daran, dass ihre 8:3 Entscheidung für das Vorhaben der Architektenfamilie rechtswidrig sei. "Wenn wir das laufen ließen, würden wir Probleme bekommen." Karl-Heinz Schell (SPD) mahnte die Stadträte, sich eine scharfe Diskussion zu sparen. "Wir müssen erst die rechtlichen Voraussetzung für dieses Projekt schaffen, also den Bebauungsplan ändern."Die Kritik der Stadträte sei kein Vorwurf an die Verwaltung und die Mitarbeiter, betonte Stefan Rank (Bürgerliste). " Ich kenne die Verhältnisse im Bauamt." Die Situation sei bedauerlich. Doch die Mitteilung, dass nichts getan wurde, sei eine "Bankrotterklärung" der Verwaltung. "Das ist das verheerende Signal, in Weiden kann man nicht bauen." Die Verwaltung betreibe Erbsenzählerei. "Es fehlt an Cleverness."Die Auffassung des Bauamtes teile auch die Regierung, betonte Jens Meyer, der die Vorwürfe zurückwies. "Wir wollen helfen, auf den ordnungsgemäßen Weg." Dass Personal fehle, sei nicht befriedigend. Es sei aber auch niemandem dienlich, in einer öffentlichen Sitzung eine Schlammschlacht zu machen. Josef Gebhardt (SPD) stellte klar, es gehe nicht um Schlammschlachten, sondern um berechtigte Nachfragen. Er fragte, ob dem Architekten angeboten worden sei, selbst einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu initiieren. Dazu Papp: "Es wurde kein Antrag gestellt." Darauf Gebhardt: "Das ist geharnischt. Ich verzichte auf eine Antwort."