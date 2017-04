Für Uli Grötsch sind das interessante Karriereaussichten. Werner Schieder

Überrascht war Werner Schieder nicht. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete und sein Nachfolger Uli Grötsch arbeiten immer noch eng zusammen. Also wusste Schieder auch vorab Bescheid, dass sich Natascha Kohnen im Fall ihrer Wahl als SPD-Landeschefin Grötsch als Generalsekretär wünscht, wie am Montag bekannt wurde (wir berichteten). "Ich gönne ihm das", sagt Schieder, der von einer "interessanten Karriereaussicht" spricht. Trotzdem: Schieder selbst wird Kohnen nicht unterstützen. Die sei eingestanden für Weichenstellungen wie die für die Rente mit 67. Schieder hält davon nichts - er will lieber den Kandidaten Klaus Barthel wählen. Der hat die eigene Partei für Fehler bei der Agenda 2010 kritisiert.

Von etwas anderem irritiert zeigt sich die Neustädter SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl . Die Personalie Grötsch wurde mitten während der SPD-Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz bekannt. "Grundsätzlich begrüße ich, wenn früh Klarheit über mögliche Teams herrscht." Warum das allerdings mitten in der laufenden Befragung geschehe, "erschließt sich mir nicht ganz".Karl selbst hat für Donnerstag, 20. April, Florian von Brunn nach Altenstadt in "D'Wirtschaft" geladen (19 Uhr), ebenfalls Kandidat für den Landesvorsitz. Karl betont allerdings: Sie lade regelmäßig Fachsprecher der Fraktion ein. Der Besuch von Brunn, der über Verbraucherrechte referieren wird, füge sich in diese Reihe. Außerdem gebe das den Genossen Gelegenheit, den Kandidaten kennenzulernen, "der hier in der Nordoberpfalz noch nicht so bekannt ist wie Natascha Kohnen". Gleichzeitig lobt sie Grötsch. Er habe bewiesen, dass er tatkräftig sei und "sich schnell auf neue Aufgaben einstellen" kann. Im Fall einer Wahl zum "General" würde er das sicher auch zeigen.Anders als Karl bewertet OB Kurt Seggewiß die Bekanntgabe der Personalie Grötsch als Zeichen "der Transparenz". Und als Auszeichnung. Grötsch sei "im Bundestag durchgestartet, das spricht für seine Person". Umso besser wäre es, wenn er auch ein Spitzenamt in der Partei bekäme. "Das würde die Position der Oberpfalz in der SPD stärken."