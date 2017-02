Täglich erklimmen die Umfragewerte für die SPD neue Höhen. Jetzt soll sie schon vor der Union stehen. Diese Stimmung kommt auch in der Geschäftsstelle Hinterm Zwinger in Weiden an. Gisela Birner stellt fest, dass die Genossen, die in ihr Büro kommen, alle ein Martin-Schulz-Lächeln im Gesicht tragen.

Es ist die Grund-Stimmung, die so wichtig ist für das eigene Befinden, für den Wahlkampf, für Kundgebungen, für Gespräche. Ausgerechnet in einer Phase, in der diese fast überschwappt, nach "Jahren der Lethargie", wie er selbst sagt, musste Uli Grötsch am Montag für drei Tage nach Tunesien fliegen. Schwierige Gespräche warten auf den Bundestagsabgeordneten. Themen wie Asyl, Rückkehrer und der Umgang mit Gefährdern stehen auf der Tagesordnung. Alltagspolitik.Daheim aber rufen Menschen in den SPD-Büros an und fragen, wie man Mitglied werden kann. Dass die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz so einschlagen wird, hat Grötsch nicht erwartet. "Das ist wirklich mehr als erfreulich." Und der Boom geht weiter. Als nächstes soll die Marke von 3000 Mitgliedern im Unterbezirk Weiden/Neustadt/Tirschenreuth geknackt werden. Dieses Ziel macht aber auch deutlich, wie viel die SPD von ihren besten Zeiten trennt. In der Hochphase von Ludwig Stiegler gab es in der nördlichen Oberpfalz schon mal 5000 eingeschriebene Genossen.Hier einige Zahlen, die Geschäftsführerin Gisela Birner präsentierte. In der Zeit von der Schulz-Verkündung bis Ende Januar gab es in der Oberpfalz 43 Eintritte. Im Jahr zuvor waren es gerade mal 8. Bei einem Altersschnitt von 42 Jahren verweist Birner besonders auf den hohen Anteil junger Neu-Mitglieder zwischen 18 und 30 Jahren. Das waren immerhin 16. Besonders erfreut ist Grötsch über die neuesten Umfragewerte der SPD in Bayern. Die sind vom absoluten Tiefpunkt 14 Prozent auf 22 angestiegen. Der Abgeordnete sagt es mit einem Lächeln im Gesicht.