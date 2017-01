Das Verfassungsgericht in Karlsruhe hat befunden: Die NPD ist verfassungsfeindlich, wesensverwandt zum Nationalsozialismus und strebt gezielt einen Umsturz an. Trotzdem ist sie nicht verboten worden. Der Grund: Die rechtsradikale Partei ist schlicht zu klein und unbedeutend, ihre Ziele zu erreichen. Arno Speiser, Leiter der regionalen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus für die Oberpfalz und Oberbayern, sieht das Urteil skeptisch.

Speiser: Ich bin wie Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings, sehr enttäuscht: Wir behandeln die Parteien zwar gleich, nicht aber Parteien, die das Gesellschaftsgefüge neu zusammensetzen wollen auf der Basis von Vorurteilen, Hass und Angst. Wir sind der Überzeugung, dass Parteien wie die NPD verboten werden müssen, da sie sich gegen die demokratische Grundordnung wenden. Die Einstufung der NPD als nicht relevant genug darf in keinem Fall dazu beitragen, dass die verfassungsfeindliche Einstellung und die Aktivitäten ihrer durchaus gewaltbereiten Mitglieder verharmlost werden. Was die NPD in Bayern an Bedeutung verloren hat, haben andere extrem rechte und rassistische Strukturen, wie der III. Weg, gewonnen.Das ist das Positive an dem Urteil. Jetzt hat die NPD ein Stigma.Die NPD wird es als Sieg darstellen. Ob es aber ein Sieg ist, wird sich zeigen. Man muss aber erst mal abwarten, wie sie reagiert. War es wirklich so, dass die Partei nicht kampagnenfähig war oder hat sie sich in letzter Zeit bewusst zurückgenommen, sozusagen als Wolf im Schafpelz? Ich glaube eher, die NPD in Bayern ist nicht kampagnenfähig. Die Abwärtsbewegung gibt es seit vielen Jahren.Da gibt es kaum verlässliche Angaben. Bayernweit sind es 700 Mitglieder. Generell kann man sagen, dass die NPD in dieser Region kaum kampagnenfähig ist. Wenn sie auftritt, dann nur in Einzelaktionen. Man hört hier aber kaum noch etwas von ihr. Auch Patrick Schröder (NPD-Funktionär aus Mantel, Anm. d. Red.) macht seine öffentlichkeitswirksamen Aktionen meist in Südthüringen. Die letzte größere Aktion in der Region war vor den Landtagswahlen 2013. Da war die NPD mit einem kleinen Lkw in Amberg und Weiden.Die letzte Landtagswahl war ein ziemliches Desaster. Da haben sie nur 0,6 Prozent der Stimmen bekommen. Einzelne Kandidaten haben aber durchaus bessere Ergebnisse erzielt. Der Kandidat in Weiden erreichte 2,1 Prozent. Es ist also schon Potenzial da. Trotzdem hat die NPD im Gegensatz zu anderen Parteien in diesem Spektrum nicht von der Hetze gegenüber Geflüchteten profitiert.