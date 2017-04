Die Chemieräume im Augustinus-Gymnasium müssen saniert werden. Der Stadtrat hat die Maßnahme als notwendig erachtet und 400 000 Euro über den Haushalt 2017 bereitgestellt. Und trotzdem ist nicht sicher, ob die Sanierung in diesem Jahr zum Zug kommt oder auf die Osterferien 2018 verschoben werden muss. Schuld ist die sogenannte haushaltslose Zeit, die solange dauert, bis die Regierung der Oberpfalz den Etat genehmigt hat. Und das war erst jetzt der Fall. Erst ab 2. Mai wird die Stadt wieder voll handlungsfähig.

Augsburg vorn dran

Das Nachdenken bei den Kommunen hat inzwischen begonnen. Kämmerin Cornelia Taubmann über die Einführung eines Doppel-Haushalts

Das Problem: Ohne Genehmigung ist die Stadt in ihren Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Freiwillige Leistungen dürfen nicht ausbezahlt, neue Maßnahmen nicht in Angriff genommen werden. Im Fall der Chemieräume heißt dies, dass die Sanierung nicht einmal ausgeschrieben werden darf. Und je älter das Jahr wird, umso schwieriger wird es, Unternehmen mit freien Kapazitäten zu finden. Und wenn, dann bestimmt nicht zu günstigen Preisen. Die Folge: ein Jahr Verspätung und eine saftige Rechnung.Um dies künftig zu verhindern, denkt die Verwaltung über die Einführung eines Doppel-Haushalts nach, wie er auf Ebene der Länder üblich ist. Kämmerin Cornelia Taubmann: "Das Nachdenken bei den Kommunen hat inzwischen begonnen." So hat Augsburg als erste Stadt in Bayern für 2017/2018 einen Doppel-Haushalt eingereicht.Aber auch in Weiden wird darüber durchaus positiv diskutiert. Abgesehen von der CSU, die der Idee verhaltend skeptisch gegenübersteht, sind die anderen Fraktionen (SPD, Bürgerliste und Grüne) nach ersten Überlegungen durchaus positiv gestimmt. Dies gelte auch für die Verwaltung, sagte Taubmann. "Die Mitarbeiter sind motiviert, ziehen mit." Noch vor der Sommerpause soll der Stadtrat eine Entscheidung treffen, wie der Haushalt künftig aufgestellt wird. Im Herbst würde dann die letzte traditionelle Haushaltsdiskussion für 2018 geführt werden. Der erste Doppel-Haushalt würde die Jahre 2019/2020 betreffen. (Angemerkt)