Stromtrasse, Lärmschutz oder der Verkauf der alten Turnhalle: Bei der SPD Rothenstadt/Konradshöhe geht es um viele heikle Themen.

Bürgerliste "populistisch"

Kurtz neuer Stellvertreter

Ullersricht. (rdo) Die Kritik am Verkauf der alten Schulturnhalle in Rothenstadt war heftig - aber unberechtigt. So stellte es jedenfalls Fraktionsvorsitzender Roland Richter in der Jahreshauptversammlung der SPD Rothenstadt/Konradshöhe im Gasthof Hubertus dar. Er verteidigte die Entscheidung, wonach am Platz der alten Halle der Hans-Sauer-Schule ein Dienstleistungszentrum mit Schwerpunkt Medizin entstehen soll.Das Grundstück sei nie zum Verkauf ausgeschrieben worden. Ein Rothenstädter Investor habe es schließlich gekauft, verbunden mit der Auflage, den verlorengegangenen Spielplatz an anderer Stelle wieder aufzubauen. Auch für die Schulwegsicherheit müsse er sorgen. Die Schule habe die Halle, die stark sanierungsbedürftig gewesen sei, nicht mehr benötigt. Zuletzt habe diese nur eine Klasse nachmittags benutzt. Der Verkaufserlös gehe zweckgebunden an die Schule und könne beispielsweise helfen, einen neuen Pausenhof anstelle der geteerten Fläche entstehen zu lassen.Die Bürgerliste habe den Verkauf zwar kritisiert. Das sei aber Populismus. Die Regierung habe der Stadt korrektes Handeln bescheinigt. Als Beispiel, wo es ähnlich gelaufen sei, nannte Richter die städtischen Grundstücke beim Verkauf ohne Bieterwettbewerb an Fondara. Es sei darum gegangen, Stadtentwicklung erst zu ermöglichen.Wichtig für die Entwicklung sei auch der Stromtrassenausbau. Der Stadtrat trete für eine Ertüchtigung des Ostbayernrings westlich der Stadtgrenze über Neunkirchen ein. Der Verlauf sei noch offen, Tennet bevorzuge die Variante via Fischerberg bei Tröglersricht. In puncto Lärmschutz an der elektrifizierten Bahntrasse sah Richter eine neue Dynamik. Die zeige auch die Lärmschutz-Demonstration am Samstag, die der Ortsverein mitorganisierte. Auch das Thema Wohnungen sprach der Fraktionschef an. Beim Turnerbund-Gelände gebe es Potenzial für den sozialen Wohnungsbau. Der Ehrenvorsitzende des Ortsvereins und frühere Stadtrat Josef Melch forderte angesichts eines Mangels an Baugrundstücken den Mut zum Bau in die Höhe.Ortsvorsitzender Gerold Gleißner, seit einem Jahr im Amt, berichtete, was die SPD im Sprengel bewegt habe. So sei bei einem Abendspaziergang auf der Konradshöhe die zu hohe Geschwindigkeit der Autos in der Jägerstraße zur Sprache gekommen. In der Folge sei eine mobile Geschwindigkeitsanzeige aufgestellt worden. Auch bei der Wiederherstellung der von-Gluck-Straße, besonders der Bürgersteige, habe der Ortsverband mit angeschoben und sei für die Einstellung von 20 000 Euro für Planung im städtischen Haushalt eingetreten.Der Ortsverein zählt nach 3 Austritten und 3 Neuaufnahmen weiter 39 Mitglieder. Neuer zweiter Vorsitzender wurde bei einer Nachwahl Tobias Kurtz. Als zusätzliche neue Beisitzerinnen fungieren Gudrun Wittich und Hildegard Kohnen.