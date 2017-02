Wechsel im Zweijahrestakt: Nach Stefanie Sperrer und Nikola Vranjes übernimmt jetzt Ex-Schatzmeister Ronny Kühnl das Zepter bei der Stockerhut-CSU. Dabei war der Ortsverband einmal für Kontinuität an der Spitze bekannt. Bange ist dem Neuen trotzdem nicht vor seiner Aufgabe.

Von Metzgerei zu CSU

"Durchstich noch heuer"

(uz) Zuvor hatte Hartmut Brönner, heute Ehrenvorsitzender, 29 Jahre lang den Ortsverband geführt. Vranjes trat nicht mehr zur Wiederwahl an, weil er seinen Lebensmittelpunkt in den Hammerweg verlegt hat und sich dort bei der CSU politisch engagieren will.Wie sein Amtsvorgänger ist auch der verheiratete fünffache Vater Kühnl bei der Bundeswehr beschäftigt. "Wir müssen das Ohr am Bürger haben. Das ist mein großes Ziel." Er habe früh erkannt, wie wichtig es sei, sich als junger Mensch für die Gesellschaft einzusetzen. Um seine Aufgabe sei ihm nicht bange: "Ich habe ein bärenstarkes Team hinter mir." Kühnl drückte seine enge Verbundenheit mit der Stockerhut aus. "Ich habe lange hier gewohnt."Seine Stellvertreter sind Stefanie Sperrer, Hans Sperrer und Hartmut Brönner. Wie Vranjes in seinem Rechenschaftsbericht erläuterte, hat der Ortsverband 25 Mitglieder. "So schlecht sind wir ja gar nicht", sagte er. "Man muss mit dem zufrieden sein, was man hat." Als Aktivitäten zählte er die Ortsbegehung beim Wittgarten - "definitiv wichtig für den Ortsverband" - oder das Weinfest in neuer Form auf. Ganz groß habe man das 70-jährige Jubiläum gefeiert. "Ich habe in den zwei Jahren als Vorsitzender viel gelernt."Hans Sperrer, an dessen Metzgerei-Theke Vranjes vor Jahren den Zugang zur CSU gefunden hatte: "Du hast hervorragende Arbeit geleistet." Kreisvorsitzender Stephan Gollwitzer betonte, dass er die Ortsverbände an der langen Leine lasse. "Die haben ihre eigene Struktur, deshalb mische ich mich so selten wie möglich ein."Melanie Kühnl wurde zur Schatzmeisterin gewählt, Daniel Werner zum Schriftführer. Beisitzer sind Ilse Stark und Eduard Steinsdörfer. Kassenprüferin ist Katrin Karagounis. Delegierte für die Kreisvertreterversammlung: Ronny Kühnl, Stefanie Sperrer und Hans Sperrer.Gollwitzer zeigte sich befremdet über den Ablauf des diesjährigen Neujahrsempfangs der Stadt. "Der wurde missbraucht von Abgeordneten, die die Veranstaltung als ihre Plattform nutzten." So könne das nicht angehen. "Kerngedanke eines Neujahrsempfanges durch die Stadt muss sein: Die Stadt steht im Mittelpunkt und keine Abgeordneten." Er ermunterte alle zu einem effektiven Wahlkampf, um "Blau" - sprich: die AfD - in Schach zu halten.Fraktionschef Wolfgang Pausch ging auf das Baugebiet auf dem Gelände der SpVgg SV Weiden ein. Dazu werde im März ein Antrag eingereicht. "Wir wollen dort Eigenheime." Und zwar zu familiengünstigen Bedingungen. Am 10. März werde es eine Ortsbegehung geben. Die Sperrung der Kasernenstraße für den öffentlichen Verkehr habe den Hintergrund, dass dort die Bundeswehr ein Sanitätszentrum errichten wolle, erklärte er. Und: "Der Wittgarten-Durchstich kommt heuer noch."