Die Regenbogenwerkstatt steht selten im Mittelpunkt. Was die Mitarbeiter dort leisten, ist aber durchaus konkurrenzfähig. Und: Die Einrichtung soll wachsen.

Ein paar Wünsche

Wichtige Aufgabe

(sbü) Vieles unterscheidet sich von normalen Firmen. Trotzdem, mit einer positiven Leistungsbilanz kann auch die Regenbogenwerkstatt im Gewerbegebiet Mitte glänzen. Das erklärten die Verantwortlichen bei einem Besuch von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Bezirkstags-Vize Lothar Höher.Die Regenbogenwerkstatt ist Teil des Werkstattbereichs des Heilpädagogischen Zentrums in Irchenrieth (HPZ). Die Einrichtung sei zwar selten in den Schlagzeilen, aber durchaus erfolgreich, erklärten Werkstattleiter Markus Reber und der Leiter des gesamten HPZ-Werkstattbereichs, Josef Kastner. Derzeit arbeiten 93 Menschen mit psychischen Problemen in der Regenbogenwerkstatt. Sie werden betreut und angeleitet von 15 Fachkräften.Doch es könnten noch mehr werden. Dass es viele weitere Pläne gibt, erläuterte HPZ-Geschäftsführer Helmut Dörfler. "20 bis 30 weitere Arbeitsplätze wären unser Wunsch." Daneben hoffe man auf ein risikofreien Straßenübergang zwischen den beiden Werkstattbereichen sowie einen Werkstattladen. Dringend gesucht würden Wohnunterkünfte für diejenigen Mitarbeiter, die selbstständig sind. "Unser Traum ist, ein Mini-HPZ hier in Weiden zu errichten", sagte Dörfler.Den finanziellen Rückhalt für die Regenbogenwerkstatt bilden die vom Bezirk Oberpfalz getragenen Pflegesätze. Hauptbereiche sind Schreinerei, Garten- und Landschaftspflege, die interne Servicegruppe mit den Schwerpunkten Kochen und Backen sowie der Montagebereich. "Wir stellen uns dem Wettbewerb und erledigen Aufträge für öffentliche und private Einrichtungen", berichtete Reber. Dabei sei Qualität das A und O. Kommt jemand neu in die Werkstatt, muss er zunächst den zweijährige Berufsbildungsbereich durchlaufen. Dort gibt es Schulungen und Begabungsfeststellungen."Bitte werben Sie für Aufträge an unsere Werkstatt", sagten Reber und Kastner an die Adresse der Besucher. Infrage kämen Gartenarbeiten wie Bäumeschneiden oder Rasenmähen. Erst zuletzt habe die Werkstatt sich erfolgreich an einer Ausschreibung über Aktenvernichtung beteiligt. Die Vorstandsvorsitzende der HPZ-Stiftungsgesellschaft, Birgit Reil, fasste alle Wünsche mit dem Satz zusammen: "Wichtig ist, dass wir angenommen werden." Bei ihren Gästen stieß sie damit auf offene Ohren. Es sei sehr bedeutend, dass die Werkstatt "durch Arbeit die Menschen im Leben und in der Gesellschaft integriert", sagte Seggewiß.Grundsätzliches zu Behinderteneinrichtungen stellte Höher für den Bezirk Oberpfalz fest: "Ich glaube wir müssen weg von den ganz kleinen Einheiten." Gerade in größeren Einrichtungen würden sich die Menschen wohler fühlen und sich gegenseitig unterstützen. (Hintergrund)