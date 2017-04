Beim Ganztagsangebot an den Weidener Schulen ist die Stadt "ganz gut aufgestellt". Oberbürgermeister Kurt Seggewiß räumte im Schulbeirat aber auch ein, dass man noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sei. Auch SPD-Fraktions-Vize Matthias Holl sieht die Stadt weiter gefordert. "Der Bedarf ist da." Angesichts der enormen Entwicklung sei es völlig richtig gewesen, dass "wir keine Grundschule voreilig geschlossen haben".

Zusätzliche Lehrerstellen

Fantastische Schule

Auf Anfrage von Theodor Klotz (Bürgerliste) teilte Schulrätin Elisabeth Junkawitsch mit, dass der Trend derzeit zur offenen Ganztagsschule gehe. Bei diesem Angebot auf freiwilliger Basis tritt der Freistaat als Träger auf. Er stellt das Betreuungspersonal und übernimmt die Personalkosten. Die Stadt beteiligt sich mit 5500 Euro pro Gruppe am Personalaufwand. Für die Eltern ist die Betreuung mit Ausnahme der Mittagsverpflegung kostenfrei. Auf Dauer aber, so OB Seggewiß, werde sich wohl die gebundene Ganztagsschule durchsetzen. Hans-Jürgen Gmeiner (CSU) verweist erfreut auf zusätzliche Lehrerstellen.Bei dem Modell muss an mindestens vier Wochentagen ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot mit einem durchgehend strukturierten Aufenthalt an der Schule von 8 bis 16 Uhr gewährleistet sein. Die Teilnahme ist für die Schüler verpflichtend. Bis auf die tägliche Mittagsverpflegung fallen keine Kosten an. Diese trägt der Freistaat, den Sachaufwand übernimmt die Stadt. Ganz begeistert von der gebundenen Ganztagsschule, an die sein Enkel geht, zeigt sich Alois Schinabeck (SPD). Dort würden auch mal vormittags Hausaufgaben gemacht und Englisch stünde nachmittags auf dem Stundenplan.Als nächste Schritte kündigte Schulbeauftragte Elisabeth Lange den Ausbau der Betreuung an der Hammerweg- und an der Hans-Schelter-Schule bis 16 Uhr an. Bei der Albert-Schweitzer-Schule, die aus allen Nähten platzt, wird daran gedacht, im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau der Europa-Berufsschule eine gemeinsame Mensa und Küche vorzusehen.Große Raumnot herrscht auch an der Pestalozzi-Mittelschule, die zur Sanierung ansteht. Schulrätin Junkawitsch warnte in diesem Zusammenhang: "Die Schule sollte keine Federn lassen." Sie habe das differenzierteste Angebot in der Stadt und im Landkreis. So gibt es neben Übergangs-, Praxis- und Kooperationsklasse einen gebundenen Ganztag durchgängig von Jahrgangsstufe 5 bis 9. "Vom Profil her ist das eine fantastische Schule.", lobt die Schulrätin.