Bei der Liste zur nächsten Stadtratswahl wird für die SPD eine Frauenquote gelten. Das kündigt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß an. Eine Menge potenzielle Kandidatinnen hat er bei seiner Rede als Zuhörerinnen.

Immer noch Nachteile

Zeidler bleibt Vorsitzende

Seggewiß gab sein Versprechen bei der Hauptversammlung der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im "Stadtkrug". Vorsitzende Sabine Zeidler steckte dort die Themen für die kommenden Monate ab. So werden sich die SPDlerinnen unter anderem mit der Rentenentwicklung bei Frauen, Lohngleichheit und häuslicher Gewalt beschäftigen. In ihrem Rückblick nannte sie zahlreiche Aktivitäten wie die Teilnahme am Kinderbürgerfest, verschiedene Vorträge oder den Verkauf im Kunsthandwerkerhäuschen am Christkindlmarkt für den guten Zweck.Als Gastrednerin war Brigitte Bachmann, die SPD-Bürgermeisterin von Birgland im Landkreis Amberg-Sulzbach, gekommen. Sie sprach über "Frauen gestern - Gleichberechtigung heute". Dabei erläuterte sie, dass es nicht immer leicht sei, als Frau und Sozialdemokratin in einer "schwarzen" Region eine Kommune zu führen. Allerdings hatten es Frauen früher noch viel schwerer gehabt. Erst mit dem Frauenwahlrecht 1918 sei es für das weibliche Geschlecht - auch in beruflicher Hinsicht - aufwärts gegangen. Mit der Machtergreifung Hitlers seien Frauen aber wieder zu "Heimchen am Herd" degradiert worden, erläuterte die stellvertretende Landrätin. Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten die Trümmerfrauen dann vieles für den Wiederaufbau geleistet.Allerdings habe auch danach oft die Vorstellung von ihnen als Mütter, die zu Hause bleiben, vorgeherrscht. Heute aber sähen viele das anders - Frauen verdienten häufig ihr eigenes Geld. Auch wenn das immer noch nicht leicht sei, wie Bachmann an einem Beispiel schilderte: Wenn die Kinder einmal krank werden, seien es eben immer noch die Mütter, die als erste in der Arbeit angerufen werden. Nachteile für Frauen gibt es der Bürgermeisterin zufolge auch bei der Berufseingliederung nach der Kindererziehung, durch schlechtere Bezahlung, drohende Altersarmut aufgrund der Erziehungszeiten oder bei Tod des Ehemannes. Sie kenne das auch von ihrer Arbeit. Hier merke sie, dass sich viele Frauen schämten, bei Armut im Rathaus Hilfe suchen.Die Ergebnisse der AsF-Neuwahlen: Vorsitzende Sabine Zeidler, Stellvertreterin Sonja Schleglmann, Schriftführerin Astrid Ermer. Organisationsteam: Maria Seggewiß, Carola Idzinsky und Ingrid Frank-Riedl. Beisitzer: Hildegard Ziegler, Lore Leitmeier, Sema Tasali-Stoll, Waltraud Koller-Girke, Ulla Albert, Inge Schnupfhagn, Gunda Zupfer, Gabriele Laurich, Rosa Seifert. Neu im Beirat: Anke Reiß und Nicole Hölzl.