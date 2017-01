Die Wirtschaft boomt, die Zahl der Arbeitsplätze steigt. Trotzdem kommt bei den Hartz-IV-Haushalten davon nichts an. Arbeitsagentur und auch Landtagsabgeordnete Annette Karl wollen stärker ran an den "Sockel" und möglichst früh den Familien ein Coaching anbieten. Sie gehen dazu sogar in die Kindergärten.

Die Versuchung ist groß, angesichts sinkender Arbeitslosenzahlen (2016 schließt der Bezirk Weiden mit einem Minus von 5,4 Prozent auf 5133 Beschäftigungslose ab) auch das Personal bei der Arbeitsagentur abzubauen. Doch gerade davor warnt die SPD-Landtagsabgeordnete Annette Karl, die dem Team in Weiden großartige Leistungen bescheinigt.



Aufgrund der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, der steigenden Dynamik, der Veränderung in den Aufgaben stünden die Agenturen vor neuen Herausforderungen, die natürlich auch den zusätzlichen Einsatz von Personal erforderten.



Der Auftrag der Agenturen beschränke sich längst nicht mehr nur darauf, Arbeitslose zu vermitteln und Stellen zu besetzen. Sie müssten die Menschen fit machen für die sich ständig verändernden Anforderungsprofile der Berufswelt. Dazu würden etwa maßgeschneiderte Förderprojekte entwickelt.



Auch Thomas Würdinger, Geschäftsleiter der Agentur für Arbeit in Weiden, betonte, dass die Kundenforschung ein klares Bedürfnis nach lebensbegleitender Berufsberatung zeige, das er als strategische Herausforderung sehe.



Es gebe nach wie vor einen hohen Beratungsbedarf, den die Bundesanstalt noch nicht vollständig bedienen könne. So werde mehr Berufsberatung vor dem und während des Erwerbslebens nötig. Auch aktuell Beschäftigte bräuchten Unterstützung, etwa bei der Neuorientierung. Dazu wiederum sei "individuelle Beratung in hoher Qualität" erforderlich.



Durch Umorganisationen versuche die Arbeitsverwaltung seit Jahren effektiver zu agieren. Aufgaben würden etwa nach Nürnberg umgegliedert, aber weiter vor Ort in Weiden erledigt. Dennoch habe der Agentur-Standort Weiden (heute 90 Mitarbeiter) bereits fünf Stellen verloren. (wd)

"Sogar leicht steigend", nennt Thomas Würdinger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Weiden, die Zahl der betreuten Hartz-IV-Empfänger. Und tatsächlich beziehen 1363 der 1596 Langzeitarbeitslosen Leistungen nach SGB II. Annette Karl kündigte beim Jahresgespräch mit Würdinger einen neuen "Ansatz" an, um den Teufelskreis der "vererbte Verhaltensweisen" endlich zu durchbrechen.Die Begleitung, das Coaching der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Familien bleibe "eine große Herausforderung, die immer da ist". Und um endlich auch erfolgreich zu sein, müsse diese intensivere Betreuung eben schon im Kindergartenalter einsetzen. "Wir wollen den Kindern aus traditionellen Hartz-IV-Familien neue Vorbilder vermitteln, ihnen mit gezielten Maßnahmen neue Perspektiven aufzeigen", betonte die SPD-Landtagsabgeordnete. "Das gesamte Bildungssystem muss viel früher ansetzen. Auch die Ganztagsschulen sind hier bei der Wertevermittlung besonders gefordert." Karl stellte eine "Urbanisierung der Langzeitarbeitslosigkeit" fest, was etwa die Zahlen in der Stadt Weiden belegten. "Wir haben inzwischen sechs gute Arbeitsmarktjahre und dennoch steigende Hartz-IV-Zahlen." Die Bedarfsgemeinschaften suchten die Anonymität und nutzten zugleich die bessere Infrastruktur der Städte.Ebenfalls eine Schlüsselstelle im Lebenslauf von Landzeitarbeitslosen ist der Übergang vom Schüler zum jungen Erwachsenen. Sorgen bereiten dabei der SPD-Abgeordneten, aber auch dem Agentur-Chef, die "eklatante Anzahl von Schulabgängern", die keine Berufsberatung beanspruchen und "durch alle Raster fallen".Berufsberatung, die Aufnahme der Daten der Schulabgänger in die Arbeitsagentur müsse deshalb "verpflichtend" werden. "Wir müssen uns auch auf allen politischen Ebenen, in Schulen und in den Jugendämtern Gedanken machen, damit keiner im System verschwinden kann", forderte Annette Karl.