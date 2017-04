Auch dem SPD-Ortsverein Mooslohe/Rehbühl-West beschert Martin Schulz Zuwachs. Vier neue Mitglieder sorgen seit Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur für einen jüngeren Altersdurchschnitt. Mit 65 Mitgliedern ist der Ortsverein der viertstärkste im Stadtgebiet, berichtete Vorsitzender Roland Franz, der bei den Neuwahlen einstimmig im Amt bestätigt wurde. In seinem Rückblick erinnerte er an das Gartenfest und zwei Jubilarehrungen.

Alle SPD-Flügel scharen sich um Schulz, berichtete auch Bundestagsabgeordneter Uli Grötsch. "Wir werden die Wahl gewinnen", zeigte er sich überzeugt.Was den Lärmschutz bei der Elektrifizierung der Bahnstrecke Regensburg-Hof betrifft, bestehe die Gefahr, dass die Bahn nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen wolle, meinte Grötsch. Er habe deshalb bei Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Druck gemacht. Es liefen bereits Gespräche mit hochrangigen Bahnvertretern wie Ronald Pofalla in Rothenstadt, erinnerte Grötsch.Die sechs Kandidaten für die Wahl des SPD-Landesvorsitzenden stellte Christian Mörtl vor, der sie live gesehen hatte. Der Ortsvorsitzende und Grötsch empfahlen allen, sich persönlich ein Bild zu machen und forderten dazu auf, bis 11. Mai per Briefwahl über den Wechsel an der Landesspitze abzustimmen.Das Ergebnis der Neuwahlen lautet wie folgt: Ortsvorsitzender bleibt Roland Franz, Stellvertreterin Sonja Schregelmann, Schriftführerin Beate Franz, Organisationsleiterin Nadja Rothballer, Kassier Christian Mörtl. Beisitzer sind: Beate Franz, Josef Höfer, Günther Ingel, Nadja Rothballer, Friederike Gmeiner-Krös und Mehmet-Erol Limanoglu.Roland Franz freute sich auf die weitere Zusammenarbeit und lud für den 24. Juni zum Gartenfest im Rothballer-Garten ein.