Für viele Weidener Genossen ist's der Hammer. In einem Leserbrief spendet ein SPD-Ortsvorsitzender der ultrakonservativen Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach liebevoll Beifall - wegen ihrer Abrechnung mit der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.

"Erika Steinbach hat nicht nur Rückgrat, sondern sagt endlich mal, wie unsere Bundeskanzlerin dem Deutschen Volk mit ihrer Politik Schaden zugefügt hat. Millionen von Bürgern geben Steinbach recht, aber die eigene Partei steht nicht zu ihr und lässt sie fallen. Ich wünsche mir, dass Steinbach weiter in der Politik bleibt und gegen die Politik dieser Kanzlerin kämpft. Sie dürfte jetzt viel verlieren, aber hoffentlich nicht ihren Kampfgeist.



,Du bist die Frau, die in ein paar wenigen Sätzen das ausgesprochen hat, was andere Marionetten-Politiker sich nie trauen würden. Aus Machtgründen und reiner Schleimerei. Danke Erika Steinbach und weiterhin viel Kraft und Ausdauer!'"

Und er stehe natürlich dazu, betont Herbert Hammer am Donnerstagvormittag. Da hat er zwar schon die E-Mail eines "Mitglied des SPD-Unterbezirks" lesen müssen, das mit den Aussagen im Brief nicht ganz einverstanden war. Doch Hammer, seit 2014 Vorsitzender des rund 80 Mitglieder starken SPD-Ortsvereins Weiden-West/Vorderer Rehbühl, bleibt auf NT-Nachfrage bei seinem dicken Lob für Steinbach. "Endlich mal eine Politikerin, die sagt, was sie denkt, und nicht so rumeiert", schwärmt er. Den Worten ließ sie Taten folgen - indem die ehemalige Präsidentin des Bundes der Vertriebenen aus der CDU austrat. Hammer attestiert ihr im Leserbrief "Rückgrat" Auch teilt er ihre Ansicht, wonach die Bundeskanzlerin mit ihrer Flüchtlingspolitik dem deutschen Volk "sowohl ökonomischen als auch kulturellen Schaden" zugefügt habe, merkt er an. Dass Merkel dabei "fortgesetzten Rechtsbruch" begehe, "unterschreibe ich". Und dann differenziert der 64-Jährige doch: "Klar, dass man denen helfen muss, die Not leiden. Aber wie es lief, war es nicht richtig. Merkel hätte ihre Leute mitnehmen müssen statt einsame Kanzlerentscheidungen zu treffen." In dem Punkt, findet Hammer, gehe er durchaus mit der offiziellen SPD-Linie konform. Der Ortsvorsitzende rechne auch nicht damit, wegen seines Leserbriefs Schwierigkeiten zu bekommen.Oder gar eine Rücktrittsforderung? "Nein, um Gotteswillen", entfährt es Stadträtin Sabine Zeidler bei dem Stichwort. "Das ist doch die SPD", sagt die stellvertretende Chefin des Ortsvereins. "In keiner anderen Partei kann man so seine Meinung sagen." Von der ihres Ortsvorsitzenden zur Flüchtlingspolitik wolle sie sich jedoch klar distanzieren. Ihre Sicht der Dinge: "Es ist nicht alles gut gelaufen. Viele Bürger fühlen sich abgehängt. Aber man darf Flüchtlinge nicht für alles verantwortlich machen, was schief läuft." Insofern habe auch Steinbach die Asylsuchenden missbraucht: "für einen Rundumschlag gegen Merkel".Mit Steinbach sei er "sicher nicht auf einer Wellenlänge", betont OB Kurt Seggewiß. Hammers Brief beinhalte die "Meinung eines Einzelnen, und das ist nicht meine Meinung. Ich distanziere mich davon". Dennoch glaubt auch der Rathauschef, dass Hammers "Diskussionsbeitrag" zu tolerieren sei. Für "aus politisch-taktischer Überlegung ungeschickt" hält Herbert Schmid, stellvertretender SPD-Stadtverbandsvorsitzender, das Schreiben. Er nimmt den Vorgang als Beleg, dass "noch viel Bildungsarbeit" zu leisten sei: Den Ängsten in der Bevölkerung sei mit Fakten zu begegnen - "konfrontativ" auch in SPD-Ortsversammlungen. Möglicherweise habe man das bisher versäumt. Generell, so Schmid, gebe es im breiten Meinungsfeld einer Volkspartei eben auch "Positionen, wie sie Hammer zum Ausdruck bringt". Die Konsequenzen im konkreten Fall? Parteichef Norbert Freundorfer: "Das ist Angelegenheit des Ortsvereins."Nach dem ersten Studium des Leserbriefs zweifelt der SPD-Stadtverbandsvorsitzende noch: "Das soll von Herbert Hammer sein? Haben Sie das nachgeprüft?" Nachdem der erste Schreck verkraftet ist, versichert Freundorfer, mit der Partei seien die Aussagen natürlich nicht abgesprochen. In der Sache ist der Weidener Parteichef ganz anderer Meinung als der Leserbriefschreiber: Erika Steinbachs Vorgehen, mit der Presse statt mit ihrer Partei zu reden, sei nicht tolerierbar. Und zur Flüchtlingsfrage sagt Freundorfer: "Viele Ängste sind irreal."Herbert Hammer bedauert derweil nur eines: "Ich hätte den Leserbrief nicht als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins unterschreiben dürfen, sondern nur mit meinem Namen. Das ist schließlich meine persönliche Meinung."