Im Stadtrat ist die SPD Weiden-Ost stark vertreten. Ab der nächsten Sitzung hat der Ortsverein einen weiteren Stadtrat. OB Kurt Seggewiß sagte am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung, dass er sich freue, Vorsitzenden Horst Fuchs vereidigen zu dürfen.

(hcz) Im "Postkeller" nahmen die Mitglieder des stärksten Weidener Ortsvereins die Berichte der Vorstandschaft entgegen. Bei den Neuwahlen gab es Veränderungen nur in der Beisitzerriege. Vorsitzender Fuchs berichtete von den politischen und gesellschaftlichen Terminen im Weidener Osten.SPD-Stadtverbands-Chef Norbert Freundorfer sagte, dass unter den acht gut funktionierenden Ortsvereinen "Weiden Ost ein hervorragend funktionierender" sei. OB Seggewiß, dessen "Heimat-Ortsverein" Weiden-Ost ist, ging auf die Planungen für die Stromtrassen ein. Gegen den "Tennet"- Vorschlag werde man sich "mit dem ganzen Gewicht einer kreisfreien Stadt" einbringen. "Wenn noch weitere Wohngebiete erschlossen werden sollten, dann im Weidener Osten", so Seggewiß. Er berichtete, dass die Planungskosten für den "lang ersehnten Kreisverkehr" an der Süd-Ost-Tangente/ OTH nun endlich im Haushalt eingestellt seien.Für Maßnahmen gegen den zu erwartenden Bahnlärm sei der Bundestag gefordert. Uli Grötsch werde eine Initiative starten. Der Bundestagsabgeordnete stellte fest, dass der Ortsverein Ost "exemplarisch dafür" sei, wie "politische Arbeit an der Basis aussehen" müsse. Für die Bundespolitik nannte er als Ziele der SPD unter anderem, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsplätzen abzuschaffen. "Es kann nicht sein, dass sich junge Leute von Vertrag zu Vertrag hangeln müssen." Weiterhin setze sich seine Partei für eine Verlängerung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 ein. Arbeitnehmer, die lange gearbeitet hätten, dürften nicht nach einem Jahr in Hartz IV fallen.Grötsch warb für die laufende Abstimmung über den SPD-Bayern-Vorsitz und plädierte für die Bewerberin Natascha Kohnen. "Ich will Generalsekretär von Natascha Kohnen werden", sagte er. Dies sei auch gut für Weiden und die Oberpfalz, da dadurch sein politisches Gewicht in Berlin steige.Die Neuwahlen bestätigten Fuchs als Vorsitzenden, Manfred Decker und Martin Stich als seine Stellvertreter. Kassier blieb Michael Baier, Schriftführerin Karin Decker. Zu Beisitzern wählten die Mitglieder Ulla Albert, Sascha Anton, Josefine Ermer, Alexander Helgert, Stadtrat Dr. Mattias Loew, Kemal Özbay und Stadträtin Hildegard Ziegler. Revisoren blieben Lore Leitmeier und Wilhelm Moser.