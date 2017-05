Die Aufregung in der Truppe ist groß. Die oberste Dienstherrin kritisiert die Bundeswehr, als hätte sie damit nichts zu tun. Der Oberpfälzer Bezirksvorsitzende des Bundeswehrverbandes, Stabsfeldwebel Dieter Götz, bezieht Stellung.

Darmstädter Signal: "Operation gescheitert" Dass sich Ursula von der Leyen kritisch äußert, wirft ihr der Bundeswehr-Arbeitskreis Darmstädter Signal nicht vor. Aber: "Sie hat sich dreieinhalb Jahre nicht um die innere Führung gekümmert und lädt jetzt alles auf den Soldaten ab", ärgert sich Hauptmann Florian Kling. Der Sprecher der 1983 gegründeten Vereinigung glaubt unter solchen Vorzeichen nicht mehr an eine notwendige, offene Debatte.



Unter dem Etikett "Innere Führung" verstanden die Väter der Bundeswehr das Prinzip des Staatsbürgers in Uniform - in scharfer Abgrenzung zum Kadavergehorsam der NS-Zeit. Für Kling ist klar: "Seit der Abschaffung der Wehrpflicht und der Umwandlung in eine Freiwilligenarmee hat sich darum keiner mehr gekümmert." Die Folge: "Junge Offiziere haben ein Buch herausgegeben, in dem sie dieses Prinzip für überholt erklären." Sie fordern in "Armee im Aufbruch": den Kämpfer in Uniform, den heroischen Kriegsfachmann im Einsatz für strategische und wirtschaftliche Interessen seines Landes. "Das Ministerium bezog dazu trotz Aufforderung keine Stellung."



"Die Freiwilligen sind stromlinienförmiger als die Wehrpflichtigen", bedauert Kling, "sie wollen Karriere machen." Das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr habe in einer Studie festgestellt: "Die Mehrheit der Soldaten ist konservativ, einige mit problematischen Einstellungen." Thomas de Maizière habe zu seinen Reformen gesagt: "Wir operieren am offenen Herzen, und der Patient läuft gleichzeitig Marathon." Kein Minister habe die Material-, Personal und Führungsprobleme während der Auslandseinsätze in den Griff bekommen. "Die OP ist gescheitert." (jrh)

Einzelne Vorfälle sollten jetzt nicht über ein Jahrzehnte funktionierendes System hinwegtäuschen. Stabsfeldwebel Dieter Götz

Dieter Götz: Die Kritik der Ministerin ist aus unserer Sicht in keinster Weise angebracht, zumal eine fundierte Begründung für diese Anschuldigungen noch aussteht. Hier werden alle Soldaten vorverurteilt, die ihr Leben in den Einsätzen für die Bundesrepublik Deutschland riskierten und weiterhin riskieren und teilweise ihre Gesundheit verloren. Dagegen muss vehement protestiert werden.Dies kann ich so nicht bestätigen. Die Legitimation eines Einsatzes legt die Politik fest. Die Truppe ist nur ausführendes Organ und führt als Parlamentsarmee die Aufträge unserer politischen Führung aus. Die aktuellen Vorfälle können nicht verallgemeinert und somit alle Soldaten unter Generalverdacht gestellt werden.Da ist jedes einzelne Vorkommnis gesondert zu betrachten und das jeweilige Ergebnis des Verfahrens abzuwarten. Im Vorgriff Urteile zu fällen wäre falsch und könnte zu fatalen Folgen führen. Da zum momentanen Zeitpunkt nur die Informationen aus der Presse vorliegen, kann ich derzeit nicht mehr dazu sagen.Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es funktioniert. Einzelne Vorfälle sollten jetzt nicht über ein Jahrzehnte funktionierendes System hinwegtäuschen.