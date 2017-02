Wo gibt's neues Bauland? Der Flächennutzungplan (FNP) wird die Fragen beantworten, spätestens in drei Jahren. Denn der Weg dorthin ist weit. Wichtige Weichen soll dabei ein FNP-Forum stellen. Und über dessen Besetzung streitet schon mal der Stadtrat. Eine denkbar knappe Entscheidung gibt Klarheit.

Kein weiterer Ausschuss

Landwirte eingeladen

Nicht das Bauamt, sondern die Dragomir Stadtplanung wird das langwierige Verfahren durchführen. Geschäftsführende Gesellschafterin Bettina Gerlach bearbeitete bereits den Bebauungsplan für die Fondara-Stadtgalerie. Das Aufstellungsverfahren werde einige Jahre in Beschlag nehmen, betonte Stadtplaner Friedrich Zeiß. Der neue Bebauungsplan solle dann wieder 15 bis 20 Jahre Bestand haben.Mit dem Partner-Büro ISR, ebenfalls aus München, das die sozio-ökologischen Belange sowie die Aspekte Demografie und Gewerbe betreue, sei sie bereits intensiv dabei, die Grundlagen zu erarbeiten, den Bestand zu erheben und zu analysieren. Daraus ergebe sich die Stärken-Schwächen-Gegenüberstellung sowie die Diskussion über Entwicklungsszenarien und Entwicklungsziele, erläuterte die Stadtplanerin.Schon im Frühjahr sollen mit "mobilen Ständen" in der Altstadt die Bürger informiert und "mit ins Boot geholt" werden. Im Herbst werde die Stadt bereits zu einer "Planungswerkstatt" einladen. Dabei könnten an den Thementischen konzentriert die Anliegen der Bürger gesammelt werden. 2018 ist ein Runder Tisch vorgesehen. Die Zwischenstände sind auf der Homepage der Stadt nachzulesen. Sie hoffe auf viele überraschende Ideen und Themen, "die kein Steuerkreis auf der Liste hat", sagte Gerlach. Im Juli 2019 soll der Stadtrat den Entwurf beschließen können. Stefan Rank (Bürgerliste) sah den "Schwarzbau Festplatz" als "Turbo-Beschleuniger" für den FNP. Die Stadt müsse nach Möglichkeiten suchen, die Verfahren zu verkürzen.Eine wichtige Rolle spiele das FNP-Forum, mit dem andere Städte "beste Erfahrungen" machten. Dieses "Forum, kein Ausschuss" begleite das gesamte Verfahren. Neben Verwaltung und Stadtrat (je ein Vertreter der Fraktionen) sind Wirtschaft, Bildung, Umwelt und Natur sowie Soziales vertreten. Dabei schlug sie Wolfgang Weber (OTH), Florian Rieder für die Wirtschaft, Simone Schaller (Agenda 21) sowie Diakon Karl Rühl von der Diakonie (Soziales) vor.Über die weitere Besetzung kam es zu ersten Auseinandersetzungen: Alois Lukas (CSU) forderte für die großen Fraktionen zwei Posten. Zudem sollten die Landwirte besonders vertreten sein. Schließlich gehe es beim FNP um die Umnutzung landwirtschaftlicher Flächen. "Wir könnten viele Irritationen von vorne herein bei der Grundstücksbesitzern vermeiden", warb Lukas für die Bauern. Dabei habe er nicht den Bauernverband im Blick, der im Verfahren sowieso gehört werde, betonte er.Zudem vermisste Lukas Hinweise auf den vor acht Jahren beschlossenen Landschaftsplan, der "Grundlage" für den FNP sein müsse. "Warum fängt man wieder bei Null an?"Wie die Mehrheit des Stadtrats lehnte OB Seggewiß die Aufnahme weiterer Stadträte ins Forum ab. Stadtplaner Friedrich Zeiß sieht den Landschaftsplan durchaus als Bestandteil des FNPs. Er warnte vor zusätzlichem "Personal-Input bei der Inwert-Setzung von Grundstücken" - schließlich entstehen aus landwirtschaftlichen Nutzflächen wertvolle Bauparzellen."Es geht um die Aufwertung von Flächen. Es geht ums Geld", stellte Grünen-Fraktionschef Karl Bärnklau fest. "Dass diejenigen, denen die Flächen gehören, auch mitreden wollen, ist doch ihr gutes Recht." Bärnklau wollte einen Vertreter der Landwirtschaft nicht ins Forum, wohl aber zum Runden Tisch laden.CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch und Heiner Vierling forderten ebenfalls, die Landwirte einzubinden. Vierling widersprach dem Eindruck, dass die Landwirte bei der Baugebietsausweisung großes Geld machen würden. Vielmehr wollten sie die Flächen weiter bestellen. Die Umwandlung in Bauland sei für die Höfe sogar existenzbedrohend.Schließlich kam es zur "Kampfabstimmung", die sogar zweimal durchgeführt werden musste. Mit 19:18-Stimmen beschloss der Stadtrat, den Landwirten einen Sonderstatus im FNP-Forum einzuräumen.