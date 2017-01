Im Chiemgau ist sie eingeführt, auch Fürstenfeldbruck und die Stadt Amberg haben sie: eine eigene Regional- oder Stadtwährung. Jetzt wird auch in Weiden darüber diskutiert, ob ein "Max-Reger-Taler" oder, historisch korrekter, ein "Max-Reger-Gulden" eingeführt werden soll. Damit soll Kaufkraft in der Stadt gehalten werden. Auf jeden Fall steht das Thema nach einem Antrag der SPD-Fraktion in der Stadtratssitzung am Montag auf der Tagesordnung.

Im Sachstandsbericht der Verwaltung wird das Beispiel Amberg näher beleuchtet. Das dortige Stadtgeld, eine Art Gutschein, besteht aus einer Art Scheckkarte im Wert von jeweils 10 Euro. Ausgabestellen sind derzeit 3 Geschäfte und 12 Filialen der Volksbank-Raiffeisenbank in der Stadt und im Landkreis Amberg-Sulzbach. Angenommen wird das Stadtgeld an ungefähr 135 Stellen. Dort werden die Karten gesammelt, an den Stadtmarketingverein zurückgegeben und von diesem wieder im System aktiviert. Seit dem Jahr 2015 wurden 50 000 Karten ausgegeben. Mit dem Projekt sind eine geringfügig Beschäftigte vollkommen und eine hauptamtliche Mitarbeiterin zum Teil ausgelastet. Hauptsponsor für die Finanzierung war die Volksbank-Raiffeisenbank Amberg.Bei der Einführung einer Medaille muss nach ersten Erhebungen der Verwaltung bei 10 000 Stück je nach Größe mit Produktionskosten in Höhe zwischen 3500 und 6500 Euro plus Mehrwertsteuer gerechnet werden.Der Stadtmarketingverein "Pro Weiden" habe mitgeteilt, dass personell keine Kapazitäten frei sind. Einerseits würde die City-App vorbereitet und in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Oberpfalz Nord werde seit längerem ein City-Gutschein in Online-Form angedacht. Der Einzelhandel wäre sehr interessiert an einer Stadtwährung, solange keine Verlustgefahr und keine Vertriebskosten auf ihn zukommen. Kaufkraft würde in der Stadt gehalten und eventuell könnten auch größere Firmen gewonnen werden, eine Stadtwährung als Boni an ihre Mitarbeiter weiterzugeben.Abschließend weist die Verwaltung darauf hin, dass mit der Einführung ("weitere freiwillige Leistung") Anschaffungs- und Personalkosten sowie die Klärung rechtlicher Fragen verbunden seien.