Überraschung im Weidener Stadtrat: Das Gremium kippte soeben die Entscheidung des Hauptverwaltungsausschusses. Die Autowaschanlagen in Weiden dürfen demnach am Sonntag weiterhin nicht in Betrieb gehen. Das beschloss der Stadtrat mit 22:17 Stimmen. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß hatte vor der Abstimmung den Druck erhöht: Er forderte ein namentliches Votum. Noch läuft die Sitzung. Nähere Informationen folgen.