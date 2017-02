Fünf neue Krippengruppen sind in Weiden bereits fest geplant. Gut möglich, dass noch eine sechste hinzukommt: in Rothenstadt.

Ein entsprechender Antrag wird den Ausschuss für Jugendhilfe und soziale Fragen am kommenden Mittwoch beschäftigen. Demnach plant ein Bürger, der vor Kurzem ein Grundstück in dem Stadtteil erworben hat, darauf die Errichtung einer eingruppigen Kinderkrippe. Voraussetzung ist, dass der Jugendhilfeausschuss einen entsprechenden Bedarf bejaht.Die Chancen dafür stehen gut. Die Verwaltung jedenfalls sieht laut Vorlagebericht durchaus Bedarf an einer weiteren Krippengruppe. Und das, obwohl neben der dreigruppigen Krippe der Johanniter am Hammerweg auch das "Schneckenhaus" und die AWO-Kita "Spatzennest" in Weiden jeweils eine neue Gruppe einrichten werden. Damit sei der Bedarf - 60 Plätze für Kinder unter drei Jahren - gedeckt, hieß es lange Zeit aus dem Jugendamt. Doch mittlerweile geht die Verwaltung von neuen Entwicklungen aus. Sie verweist auf steigende Geburtenzahlen, die Zunahme von integrativen Gruppen in Kitas und den Zuzug von Familienangehörigen von Asylbewerbern.Der Antragsteller sieht ein konkretes Manko im Stadtteil Rothenstadt. Dort gebe es bisher nur einen Kindergarten, aber keine Krippe. Die Rothenstädter müssten ihre Kleinkinder deshalb in weiter entfernten Einrichtungen unterbringen. Eine Krippe vor Ort würde hier Abhilfe schaffen.Dass im Kindergarten St. Wolfgang des Stadtteils in der Vergangenheit nur hin und wieder Anfragen wegen Krippenplätzen eingegangen sind, ist für Leiterin Gabi Bösl-Mrazek kein Beleg für mangelndes Interesse, sondern liegt auf der Hand. "Die Rothenstädter wissen ja, dass wir nur einen Kindergarten haben." 70 Kinder werden aktuell in den drei Gruppen betreut, da eine Gruppe integrativ geführt wird. Träger ist die katholische Kirchenstiftung St. Marien. Die plant keinen Krippenbau, erklärt Pfarrer Heribert Englhard. Das Gleiche gilt nach Auskunft von Pfarrer Hans-Peter Pauckstadt-Künkler für die evangelische Kirchengemeinde. Auf der Suche nach einem Träger ist der bis dato unbekannte Bauherr noch nicht an sie herangetreten.