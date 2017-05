In jüngster Zeit hat er sich bewusst sehr zurückgehalten. Er wollte nicht als Besserwisser dastehen, sagte der frühere Kreis- und Fraktionsvorsitzende Walter Leupold. Bei der CSU-Kreisvertreterversammlung am Dienstagabend aber hat er sich als Wahlleiter selbst das Wort gegeben.

Für Geschlossenheit

Blum fordert Augenhöhe

Wahlergebnisse bei der CSU Kreisvorsitzender: Stephan Gollwitzer mit 54 Ja-Stimmen.



Stellvertretende Kreisvorsitzende: Alois Lukas (51), Markus Bäumler (neu; 48), Wolfgang Pausch (46) und Dagmar Nachtigal (41).



Schatzmeister: Werner Weitensteiner (56); Schriftführer Gerd Hegner (53) und Hans-Jürgen Gmeiner (51); Kassenprüfer Walter Leupold (57), Hans Schindler (57).



Beisitzer: Jochen Strehl (42), Karl Fleischmann (40), Stefan Fuchs (39), Richard Nowak (37), Georg Hägler (36), Sandra Prichta (34), Daniel Werner (32), Rudolf Prichta (31), Hans Dotzler (30) sowie Klaus Fischer (26).



Delegierte zum Landesparteitag sind Stephan Gollwitzer (53 Stimmen), Werner Weitensteiner (46), Wolfgang Pausch (44) und Dagmar Nachtigall (36).



Delegierte zum Bezirksparteitag: Stephan Gollwitzer (51), Maria Sponsel (43), Lothar Höher (38), Wolfgang Pausch (36), Werner Weitensteiner (34) und Alois Lukas (28) (vok).

Zunächst nahm Leupold sich den SPD-Oberbürgermeister zur Brust. Kurt Seggewiß sei zwar bei Vereinen und Verbänden präsent, sagte er, könne aber keine neue Ideen und Visionen vermitteln. "Früher hat's in Weiden geknistert, jetzt ist die Stadt erstarrt." Und im Rathaus habe Ersatz-Oberbürgermeisterin Claudia Taubmann das Sagen.Dann aber forderte Leupold lautstark, dass es gerade vor diesem Hintergrund umso wichtiger wäre, dass die CSU wieder anpackt. Die neue Mannschaft habe Anlauf genommen, müsse jetzt aber auch in den Spurt wechseln. Man müsse wach werden und dürfe die Bundestagswahl nicht verschlafen, warnte der Ehrenvorsitzende. Unverständnis rief bei ihm hervor, dass der Kreisvorsitzende beim Landesparteitag nur Gast gewesen sei und nicht Delegierter. "Die Führungsmannschaft muss verantwortungsvolle Positionen besetzen."Diesen Appell verstand die Versammlung und setzte ihn auch sofort um. Gollwitzer wurde mit seinen Stellvertretern Wolfgang Pausch und Dagmar Nachtigall sowie Schatzmeister Werner Weitensteiner als Delegierter zum Landesparteitag gewählt.In seinem Rechenschaftsbericht forderte Gollwitzer Geschlossenheit ein. Er hoffte, dass offene Rechnungen zu Hause geblieben sind. Gemeinsamkeit sei ein Zeichen nach innen und außen. Die CSU müsse wieder zum Motor und zur verlässlichen Kraft in der Kommunalpolitik werden. Ziel sei die Union als führende politische Kraft und ein schwarzer Oberbürgermeister. Gollwitzer forderte "Stolz, Biss und Feuer in unseren Augen". Mehrmals sprach der Vorsitzende die "aktiven Arbeitsgemeinschaften" wie Junge Union und Frauen-Union an. Die CSU sei die einzige Partei, die in jedem Stadtteil mit einem Ortsverband präsent sei. Veranstaltungen wie zur Elektrifizierung der Bahn und den ursprünglich geplanten zusätzlichen Haltepunkten zeigten, dass die CSU näher am Menschen sei.In der Aussprache gab es nur eine Wortmeldung von Hans Blum. Er sprach dem Kreisvorsitzenden ein dickes Lob aus. Kritisch äußerte er sich, wie die Nachfolge von MdL Petra Dettenhöfer seitens der Landkreis-CSU angegangen worden sei. Stadt und Land müssten auf Augenhöhe sein, forderte Blum.Schatzmeister Weitensteiner berichtete von leichten Überschüssen in den beiden vergangenen Jahren von insgesamt 23 000 Euro. "Damit bauen wir unser Minus weiter ab." Die Mitgliedsbeiträge liegen bei 36 000 Euro. Sorgen bereitet dem Schatzmeister die Spendenbereitschaft von Firmen. Diese sei 2015 auf 18 000 Euro sehr rückläufig gewesen und 2016 noch einmal kräftig auf 11 500 Euro gesunken. Weitensteiner appellierte an die Mitglieder, hier anzupacken. "Die Bilanzen der CSU müssen schwärzer werden."

Sie ist in den Medien präsent wie kaum ein anderes Kabinettsmitglied, sie steht im Kreuzfeuer, rückt rasch mal zu Auslandseinsätzen aus und kommt am 25. Juli zum Artilleriebataillon 131 nach Weiden. So sehen es zumindest die Pläne von MdB Albert Rupprecht vor. Bei der Kreisvertreterversammlung der Weidener CSU kündigte der Abgeordnete an, dass es bei dem Besuch auch um den Erhalt des Standorts gehe. Im Wahlkampf erhält Rupprecht unter anderem auch noch Unterstützung von weiteren Ministern, so von Bildungsministerin Johanna Wanka, Landwirtschaftsminister Christian Schmidt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Zudem kommt Wolfgang Bosbach auf seiner Abschiedstour vorbei.