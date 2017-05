"Wie im falschen Film" fühlt sich Oberbürgermeister Kurt Seggewiß in der Auseinandersetzung um das Vorkaufsrecht am Turnerbund-Gelände. Eine Einladung der Stadt zum Gespräch mit dem gesamten Turnrat des TB (Vorstand plus Abteilungsleiter) zum Wohle des Vereins habe der Vorsitzende Bernhard Schlicht abgelehnt und als Vorladung bezeichnet, teilte er am Dienstag im Finanzausschuss mit. Auch ein Juristen-Treffen unter vier Augen mit Schlicht und Rechtsdezernent Hermann Hubmann sei nicht zustande gekommen. Seggewiß: "Er hat kein Gesprächsangebot wahrgenommen."

"Wo liegt das Problem?"

Ich fühle mich wie im falschen Film. Er hat alle Gesprächsangebote abgelehnt. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß zum Verhalten des Turnerbund-Vorsitzenden Bernhard Schlicht

Kämmerin Cornelia Taubmann hatte zuvor noch einmal den Sachverhalt geschildert. Danach hat das vom TB-Vorsitzenden beauftragte Notariat einen Vertragsentwurf erarbeitet, den Schlicht so aber nicht haben will. Er möchte 1:1 den Wortlaut der vorhergehenden Regelung mit dem Bauträger R + K und vermutet Einflussnahme der Stadt auf den Notar. Das Notariat hat inzwischen laut Aussage der Kämmerin ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keine Einflussnahme der Stadt gebe. Es hat auch Gründe für den neuen Textentwurf genannt.Mit der Einzahlung des Kaufpreises in Höhe von 1,585 Millionen Euro auf ein Notaranderkonto habe man umgehend Sicherheit leisten können, ohne dass es eines zusätzlichen Bürgschaftsbeschlusses des Stadtrats bedürfe. Die Stadt müsste Bauleistungen ausschreiben und zusätzlich den Weg vom TB-Gelände zum Hammerweg von R + K erwerben. Voraussichtliche Mehrkosten für den Abriss des Glötznerstüberls (30 000 Euro veranschlagt) sowie den Bau von Beachvolleyball-Feldern (40 000 Euro) und einer Gabionenwand (30 000 Euro) müssten ausschließlich von der Volleyballabteilung finanziert werden.OB Seggewiß begegnet dem Verhalten des TB-Vorsitzenden mit Unverständnis. "Das Geld liegt bereit, der TB muss es nur nehmen. Wo liegt das Problem?" CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch kommt die Auseinandersetzung mal komödienhaft, mal dramatisch vor. "Die Öffentlichkeit kann das nicht mehr nachvollziehen." Reinhold Wildenauer (Bürgerliste) versuchte, Schlicht in Schutz zu nehmen. "Es ist nicht einfach für einen Vorsitzenden." Er müsse halt reden. "Es fehlt an Kommunikation."Rechtsdezernent Hubmann stellte fest, dass es kein Rücktrittsrecht gebe. Notfalls werde die Stadt auf Vollzug klagen. Und SPD-Fraktionschef Roland Richter will einfach nur starten. Um die Zukunft geht es auch am Montag im Stadtrat. Nach einem Antrag der CSU schlägt die Verwaltung zunächst eine städtebauliche Feinuntersuchung vor, danach einen städtebaulichen Ideenwettbewerb.