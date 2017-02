Diese Variante, einen Teil der Realschulen auf dem Parkplatz/Pausenhof neu zu bauen, hat nie eine große Rolle gespielt. Dennoch wird jetzt den Stadträten eine Machbarkeitsstudie nachgereicht. Eben mal sechs Seiten lang, auf denen deutlich wird, dass es sich nur um "Überlegungen gedanklicher Art" handele, so die Einschätzung der Stadtverwaltung.

Kaiserdecke im Blick

Nur gedanklicher Art

Auf Antrag von Bündnis 90/Die Grünen und der Bürgerliste berichtet die Verwaltung am Donnerstag in einer Sondersitzung des Stadtrats über die "Standfestigkeit" der Realschulen und diese eine "Überlegung" zum Alternativ-Standort Parkplatz. Und dabei wird klar, dass die Diskussionen um die Zukunft der Realschulen im Augenblick noch keine Brisanz haben. Es fehlen immer noch die Untersuchungsergebnisse über die Kosten und die Möglichkeit eines Neubaus auf dem Sportplatz.Der Bericht über die "Standfestigkeit" beschränkt sich auf den Zustand der sogenannten Kaiserdecken in den Realschulgebäuden, deren Stahlbewehrung teilweise angerostet ist. Allerdings wollte hier die Stadt keine größeren Aktionen starten, sondern lediglich "beobachten". In einem Zeitfenster von fünf Jahren sollte die Kaiserdecke unter die Lupe genommen werden. Der Stadt liegen zwei Gutachten aus den Jahren 2013/2014 vor, die davon ausgehen, dass die Schule "noch standsicher" ist. In fünf Jahren sollte wieder nachgeschaut werden. Damit belässt es die Stadt nicht. Um keine Risiken einzugehen, verkürzt die Stadt den Inspektionszeitraum.Noch in diesem Jahr soll der TÜV Rheinland die Kaiserdecken erneut untersuchen, um Veränderungen festzustellen, die sich seit 2013 ergeben haben könnten. Die nötigen Mittel (im unteren vierstelligen Bereich) stehen zur Verfügung. Hilfreich wären die Ergebnisse eh nur in diesem Jahr, weil in den nächsten Monaten die Entscheidung über die Zukunft der Realschulen fallen soll. Schließlich müssen spätestens Anfang November die Anträge für Fördergelder gestellt sein, gleich, ob Neubau oder Generalsanierung.Dünner als erwartet sind die von Bürgerliste und Grünen angeforderten Unterlagen für die bereits im Anfangstadium verworfene Variante "Teil-Neubau" der Realschulen auf dem Park-/Bolzplatz/Schulhof - hin zum Neuen Rathaus.Dazu teilt die Verwaltung mit, dass die damaligen "Überlegungen" des Büros Rheform lediglich "gedanklicher Art" waren. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und den damit verbundenen Einschränkungen in der Grundrissgestaltung riet die Verwaltung von dieser Variante ab.