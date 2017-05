Bild: Schönberger

Neubau - aber wo? Diese Frage stellen sich die Mitarbeiter des Tierheims und die Mitglieder des Tierschutzvereins schon seit ein paar Jahren. Jetzt ist ein neuer Standort geplant: beim Flugplatz in Latsch.

150 Meter vom Hangar

Sitzung am Mittwoch

Der Neubau des Weidener Tierheims wird so langsam zur unendlichen Geschichte. Zuerst wollte der Verein am aktuellen Standort in der Schustermooslohe alte Gebäude abreißen und neue errichten. Dann gab es die Idee, in Mantel neu zu bauen. Die Bagger rückten bisher weder hier noch dort an. Zuletzt war wieder der Neubau an alter Wirkungsstätte im Gespräch.In der Tagesordnung des Bau- und Planungsausschusses in der nächsten Woche wird nun ein Grundstück in der Nähe des Flugplatzes in Latsch als Baugrund für den Tierschutzverein genannt. "Es geht bei der Voranfrage darum, von den Stadträten generellen Zuspruch zu erhalten", erklärt Norbert Ziegler. Sollte sich das Gremium zu den Plänen negativ äußern, würde der Tierschutzverein diese Idee nicht weiterverfolgen, sagt der Schatzmeister weiter. Auch in Mantel waren die Bedenken gegen einen möglichen Standort im Ort zu groß. Der Tierschutzverein ließ die Idee fallen, dort zu bauen.Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Der Verein interessiert sich für ein Grundstück (Flurstücksnummer 3814272) beim Flugplatz. Es liegt, von Latsch kommend, etwa 150 Meter von der Pizzeria Pegasus entfernt, vor den ersten Hangars auf der linken Seite der Straße. "Wir hätten gerne 5000 Quadratmeter", sagt Ziegler. Die mögliche Fläche in Latsch müsse noch ausgemessen werden.Bis zu 1,2 Millionen Euro darf der Bau den Verein kosten. Diese Summe ist im Verein bereits seit 2015 im Gespräch. Wie das Gebäude konkret aussehen soll, kann Ziegler noch nicht sagen. "Es gibt nur eine Grobplanung." Jedenfalls: "Wir wären dafür", sagt der Schatzmeister. Auch für die Gassigeher, die mit den Hunden des Tierheims regelmäßig eine Runde drehen, sei Latsch optimal. "Wir reden über das Grundstück schon ein halbes Jahr", bekennt Ziegler. Doch erst jetzt kam es auf die Tagesordnung des Bauausschusses.Befürworten die Stadträte die Idee, will der Verein in die Detailplanung einsteigen. Ist das Gremium jedoch dagegen, "bleibt es beim alten Standort". Benötigt würden zudem die Zustimmung des Luftfahrtamts sowie eine Stellungnahme des Weidener Umweltamts. Erschließung, Stellplätze und Auflagen der Stadt müssen ferner geklärt werden. Wie Vorsitzende Mariele Junak bereits vor zwei Jahren anmerkte, sollte das erste Gebäude bereits 2015 eingeweiht werden. Nach einigem Hin und Her hätten die Vereinsmitglieder im selben Jahr entschlossen, am alten Standort in der Schustermooslohe neu zu bauen. Im August 2016 traf sich die Bürgerliste mit Anwohnern vor Ort. Diese äußerten Bedenken wegen Lärmbelästigung. Auch dem Verein sei ein anderer Standort lieber gewesen. Die Stadt hätte aber keine Grundstücke parat gehabt.Deswegen traten die Mitglieder an die Stadtwerke heran, erläutert Ziegler. Denn auch das kommunale Unternehmen besitze freie Flächen. Von der Bauverwaltung der Stadt kam dann der Vorschlag Latsch. "Diese neue Alternative wollen wir uns durch den Vorbescheid genehmigen lassen." Ob die Suche nach einem neuen Platz für das Tierheim weitergehen muss, klärt sich am Mittwoch, 31. Mai, ab 14.30 Uhr. Dann tagt der Bauausschuss.