Ein Ende der Personalnot im Weidener Bauamt ist nicht abzusehen. Es fehlen nicht nur zwei Stadtplaner, sondern auch weiterhin der Bau- und Planungsdezernent. Zwar hat die Stadt die Stelle von Hansjörg Bohm, der im Oktober überraschend gekündigt hat, noch im November ausgeschrieben. Allerdings ist bisher über eine Nachfolge noch nicht entschieden. Die Suche läuft weiter. Unter neuen Vorzeichen.

Berufsmäßiger Stadtrat

Weitere Stellen

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 16. Dezember haben sich lediglich sieben Kandidaten gemeldet. Doch nur zwei von ihnen konnten die geforderte "Große Staatsprüfung für den höheren technischen Verwaltungsdienst" (also für die vierte Qualifikationsebene als Beamter im höheren Dienst) vorweisen, so dass sie in die engere Wahl kommen.Derzeit beraten die Fraktionen intern darüber, wie sie die Ausschreibung verändern können, um einen größeren Kreis an Bewerbern zu erreichen. Dabei ist nicht in erster Linie daran gedacht, die Stelle über das Internet, die regionalen Medien und über den Bayerischen Staatsanzeiger hinaus in weiteren wichtigen Architektur-Fachmedien wie "Baumeister" oder dem "Deutschen Architektenblatt" , oder "Arch+" zu platzieren.Vielmehr könnte die Stelle höher dotiert und auch mit mehr Befugnissen ausgestattet werden. Die Fraktionen sind möglicherweise bereit, die Honorierung über die Besoldungsgruppe A 16 ("Leitender Baudirektor") hinaus zu öffnen. Konkretisieren sich die Überlegungen, soll auch die Wahl zum "berufsmäßigen Stadtrat" (A 16/B 2) ermöglicht werden - wie in vielen vergleichbaren bayerischen Kommunen üblich. Dies bedeutet nicht nur eine höhere Dotierung, sondern vor allem ein eigenes Antragsrecht des Dezernenten, der damit über eine höhere Machtfülle und Gestaltungsmöglichkeit auch gegenüber den Weidener Stadträten verfügt.Die Gespräche in den Fraktionen dauern noch an. In der nichtöffentlichen Sitzung des Personalausschusses am 9. März soll aber darüber gesprochen werden. Eine Grundsatzentscheidung über die weiteren Ausschreibungsmodalitäten könnte dann der Stadtrat am 20. März treffen. Allerdings ist auch damit zu rechnen, dass der neue Bau- und Planungsdezernent frühestens nach der Sommerpause, wahrscheinlich jedoch gar nicht mehr in diesem Jahr seinen Dienst antritt.Wesentlich schneller zum Erfolg kommen dürfte die Stadt Weiden bei drei weiteren Besetzungen, mit denen die Personalnot im Bauamt gelindert werden soll: Derzeit sind die Stellen für zwei Stadtplaner (Bewerbungsende am 10. März 2017) sowie für den künftigen Baukontrolleur/Brandschutzexperten (bis 17. März 2017) im Bauverwaltungsamt ausgeschrieben.