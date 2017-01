Die Führungsriege im Weidener Rathaus wird zunehmend weiblicher. Doch nicht nur das. Bei der Neubesetzung der Leitung des Sozialamts zum Jahresanfang wartete Oberbürgermeister Kurt Seggewiß mit einer Überraschung auf. Zwei Frauen teilen sich die Aufgabe.

Frauenförderer Hubmann

"Das ist innovativ"

Für die 39-jährige Beatrix Stiegler und die 44-jährige Sabine Dippold ist diese Ausgangslage aber gar nicht so neu. Seit dem Jahr 2013 haben sie sich im Job-Center Weiden-Neustadt die Teamleitung im Bereich Leistung auch schon geteilt. Sie scheinen also die notwendigen Erfahrungen beim Jobsharing mitzubringen.OB Seggewiß sagte bei der Vorstellung der beiden Damen, rasches Handeln sei notwendig gewesen, weil die Situation im Sozialamt nicht länger hinnehmbar gewesen sei. So hatten organisatorische Probleme dazu geführt, dass Hunderte bedürftiger Weidener ihre finanzielle Unterstützung zum Jahresende erst mit Verspätung erhalten haben.Bis die neue Lage an der Spitze des Sozialamts allerdings endgültig greift, dauert es noch ein paar Monate. Dippold ist bis Sommer an das Job-Center gebunden, kann erst dann die neue Aufgabe in Angriff nehmen. Stiegler ist seit Anfang des Jahres als Leiterin des Sozialamts tätig. Der zuständige Dezernent Hermann Hubmann sprach von einem interessanten Experiment, dass sich zwei Beschäftigte eine Amtsleiterstelle teilen. Er sei inzwischen als Frauenförderer bekannt, da jetzt in seinem Zuständigkeitsbereich schon drei solcher Stellen von weiblichen Mitarbeitern besetzt seien.Der Oberbürgermeister räumte "gewisse Widerstände" gegen die neue Frauen-Teilzeit-Lösung ein. Er zeigte sich aber überzeugt, dass sie funktioniert. Es sei hoher Abstimmungsbedarf nötig. "Aber die beiden Damen schaffen das." Im Job-Center hätten sie's auch geschafft.Die verheiratete Beatrix Stiegler stammt aus Amberg. Nach dem Abitur hat sie in Erlangen Jura studiert, war danach unter anderem als Juristin bei Siemens tätig. 2009 landete sie in der Widerspruchsstelle des Job-Centers. Zuletzt war sie dort drei Jahre Teamleiterin Leistung. Und das zusammen mit Sabine Dippold. Die verheiratete Mutter zweier Kinder hat in Regensburg an der FOS ihre fachgebundene Hochschulreife erworben. Bei der Stadt Regensburg schloss sie 1996 als Diplom-Verwaltungsfachwirtin ab. 2003 folgte der Wechsel nach Weiden, wo sie im Hauptamt vorwiegend im Bereich Schulwesen arbeitete. Von dort wechselte sie im Jahr 2013 als Teamleiterin ins Job-Center,Dippold bezeichnete es als "echt super", dass in Weiden die Leitung eines Amtes in Teilzeit möglich sei. "Das ist innovativ. In Regensburg gibt es das nicht."