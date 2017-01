Normalerweise ist bei einem Treffen zwischen dem politischen Nachwuchs und der Seniorengeneration mit heißen Diskussionen zu rechnen. Anders kommt es, wenn sich alle die gleichen Sorgen machen.

Friede gefährdet

Alles aufs Spiel gesetzt

(sbü) Was zunächst nur einmalig aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums des CSU-Kreisverbands Weiden geplant war, soll zur Dauereinrichtung werden. Vertreter der Jungen Union und der Seniorenunion des CSU-Kreisverbands Weiden trafen sich zum Gedankenaustausch im Café Mitte. Mit dabei waren auch Landtagsabgeordnete Petra Dettenhöfer sowie Stadträte und ehemalige Funktionsträger. Und weil alle Teilnehmer die Veranstaltung sehr positiv bewertet haben, soll sie zukünftig regelmäßig durchgeführt werden.Eigentlich hatten die meisten erwartet, dass eine Diskussion zwischen den Generationen der Ruheständler und der 20- und 30-Jährigen doch manch unterschiedliche Interessenslage aufdecken würde. Doch zumindest diesmal kam es anders. Anlass war die aktuelle weltpolitische Lage und die Sorge um den Erhalt des Wertesystems. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Dr. Max Kunz drückte diese Befürchtungen besonders eindringlich aus. "Ich mache mir große Sorgen über das Erstarken der AfD und der populistischen Bewegungen".Die Ursachen für den Erfolg dieser Bewegungen sieht Dr. Kunz im Ausschluss ihrer Anhänger von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Diese hätten keine Vorteile von der Globalisierung. "Auch Trump hat von denen seine Stimmen bekommen", stellte Kunz fest. Die Jugend, für die der Frieden selbstverständlich sei, mahnte er, diese Entwicklung sorgsam im Auge zu behalten."Nationalismus wie ,America first' kann nicht Richtlinie für die Politik sein" stellte auch der ehemalige CSU-Stadtratsfraktionschef Gerd Hofmann fest. Er erinnerte daran, dass die Väter des Grundgesetzes "die Würde des Menschen und nicht des Deutschen" niedergeschrieben hätten. "Auch unsere Partei sollte dies beachten" empfahl er.CSU-Kreisvorsitzender und Stadtrat Stephan Gollwitzer knüpfte die Verbindung zu den 1930-er Jahren. Oftmals würde gesagt "warum hat man damals nicht besser aufgepasst". Deswegen müssten auch heute aufpassen und die Entwicklung kritisch begleiten. Auch laut Petra Dettenhöfer dürfe sich "1933" nicht wiederholen. An die Adresse der Jungen Union sagte sie "Europa zu erhalten, das ist eure Aufgabe".JU-Kreisvorsitzende Maria Sponsel erinnerte daran, dass für ihren Großvater Frankreich als Erzfeind galt. Vieles sei in Vergessenheit geraten. Es gelte, die Wertegemeinschaft und den kulturellen Schatz zu bewahren. JU-Vertreter Lucas Weigl gestand: "Ich gehöre zur ersten Generation, die im Leben nur die EU erlebt hat".Kurt Haas, Kreisvorsitzender der Mittelstandsunion, berichtete von seinen Südamerika-Reisen und den unterschiedlichen Situationen in jedem dortigen Land. "So war es früher auch bei uns". Haas zeigt sich erschreckt darüber "wie die AfD alles aufs Spiel stellt, was wir mit harter Arbeit geschaffen haben".Hartmut Brönner, Vorsitzender der Seniorenunion, bat er die Teilnehmer zu Beginn, ihre Motive darzulegen, warum sie sich politisch engagierten. "Die Heimat mitgestalten", wollte etwa CSU-Fraktionschef Wolfgang Pausch. Von ihrer Prägung durch ihre Familien erzählten die Stadträte Alois Lukas und Hans Forster.