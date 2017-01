Die Bayerische Verfassung ist im Jahr 2017 einer der Schwerpunkte bei den Verdi-Senioren, ein anderer das Leben von Senioren. Besucht wird eine Musterwohnung.

Im Hotel "Zur Post" wurde das Jahresprogramm der Verdi-Senioren für die Landkreise Neustadt, Tirschenreuth und die Stadt Weiden beschlossen. Das vergangene Jahr war geprägt von grundlegenden Informationen zu Flucht und Vertreibung. Dieses Jahr will man sich mit der Bayerischen Verfassung und dem Grundgesetz befassen. In den geplanten Informationsveranstaltungen geht es um die Kernfragen wie "Von der Arbeit leben können" und soziale Absicherung, besonders auch im Alter. Auftakt ist am 23. Februar unter der Überschrift "Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit".Im weiteren Jahresverlauf geht es um die anstehenden Wahlen und die Bewertung der Aussagen der Parteien. Konkret wollen sich die Senioren auch mit der Lebenssituation älterer Menschen befassen. Dazu wird die Musterwohnung in Tirschenreuth unter die Lupe genommen. Hier wird dargestellt, wie Wohnen, Alter und Technik altersgerecht gestaltbar sind.Gründungsmitglied Klaus Petratschek hatte am Tag der Sitzung Geburtstag: Im Namen der 1100 Mitglieder gratulierte Vorsitzender Manfred Haberzeth mit einem Geschenk.