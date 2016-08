Leupold vertrete seit nahezu vier Jahrzehnten im Stadtrat vorbildlich die Belange der Kommune und ihrer Bürger, sagte Bartelt in seiner Würdigung. Sechs Jahre lang habe Leupold als CSU-Fraktionsvorsitzender besondere Verantwortung übernommen. Zudem habe er verantwortungsvoll und pflichtbewusst im Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss gewirkt.Der 65-Jährige habe viele für die Entwicklung der Stadt wichtige Projekte begleitet. Als Beispiele nannte Bartelt den Bau der Thermenwelt, des Eisstadions oder des Neuen Rathauses. Sieben Industrie- und Gewerbegebiete seien während seiner Mandatszeit ausgewiesen, zahlreiche Wohnbauvorhaben in Angriff genommen worden. In besonderer Weise habe Leupold sich für eine gute Gesundheitsversorgung in der Region eingesetzt. Die Gründung der Kliniken Nordoberpfalz sei auf seine Anregung hin erfolgt. Bei deren Gestaltung habe er obendrein seine juristischen Kenntnisse mit eingebracht.Aktiv nehme der Geehrte zudem am kulturellen Leben in der Stadt teil, wobei er sich ebenfalls Verdienste erworben habe: Leupold habe die Idee für die Max-Reger-Tage in den Stadtrat eingebracht. Den Bürgern sei er stets ein kompetenter Ansprechpartner gewesen, der sich tatkräftig für deren Anliegen engagiere.Das Staatsministerium des Innern ehre mit der Verdienstmedaille Menschen, die sich über als das notwendige Maß hinaus, mehr als das im Allgemeinen Erwartete für das Wohl der Bürger in den Städten und Gemeinden, Landkreisen und Bezirken eingesetzt haben, so Bartelt. Damit hätten sie einen wichtigen Beitrag für die Stärkung und Festigung des Gedankens der kommunalen Selbstverwaltung geleistet.