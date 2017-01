Zuerst die schlechte Nachricht: Affektive Störungen, Depressionen, Angstzustände oder Schulverweigerung nehmen bei Jugendlichen stark zu. Die Fälle werden immer komplexer.

32 zusätzliche Betten

Das weiß Dr. Christian Rexroth, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) in Weiden, nur allzu gut. Nun zum Positiven: Der Bezirk Oberpfalz will mit seiner Medizin-Tochter Medbo und einer Millioneninvestition dagegenhalten.Bezirkstagspräsident Franz Löffler und die Bezirksräte Lothar Höher und Toni Dutz versprachen daher, dass der Ausbau der KJP in Weiden bald losgehen soll. Die Einrichtung soll sich in vier bis fünf Jahren nahezu verdoppeln (wir berichteten). Der Standort für den Neubau soll noch im ersten Halbjahr festgelegt werden. Bevor die Baufachleute nicht grünes Licht gegeben haben, sagen die Bezirksräte nichts. Nur so viel: Das Gebäude kommt in unmittelbare Nähe des Klinikum-Komplexes.Dahinter steckt ein 18,5-Millionen- Euro-Projekt. Weiden wird dann 2020/21 neben Regensburg der einzige KJP-Standort der Oberpfalz sein, in dem Betten das tagesklinische Angebot ergänzen. Und zwar stattliche 32. Auch der Personalstand, derzeit 34 Kräfte, soll sich verdoppeln. Dazu kommt eine Tagesklinik für Erwachsene mit 15 Plätzen.Acht Betten sind für suchtkranke Kinder- und Jugendliche reserviert. Damit sind nicht nur Alkohol und Drogen gemeint, sondern auch Zeiterscheinungen wie krankhafter Medienkonsum. Eben Probleme aus der Mitte der Gesellschaft, wie Löffler erklärte. Der therapeutische Ansatz laute daher, die Patienten so weit zu stabilisieren, dass sie wieder in der Mitte der Gesellschaft zurechtkommen.Das werde bisher in der Sebastianstraße schon gut gemacht, lobten die Vertreter des Bezirks, darunter Medbo-Chef Dr. Helmut Hausner beim Ortstermin. Vergangenes Jahr kümmerten sich die KJP-Kräfte um 45 Patienten in den 12 Plätzen der Tagesklinik. Dazu kamen rund 1000 ambulante Fälle. Weil in jedem Bereich der Psychiatrie die Tendenz steigt, wird das Problem des Fachärztemangels immer akuter, warnte Lothar Höher.Löffler und Hausner ergänzten, dass Weiden aber immerhin den Vorteil habe, Teil des Klinikverbunds des Bezirks zu sein. Innerhalb der Medbo könne man mit Versetzungen und hausinternenen Bewerbungen einiges auffangen. Dennoch herrsche ein Ungleichgewicht, räumte Löffler ein. In Regensburg fehlten weniger die Ärzte als vielmehr die Pflegekräfte. In Cham, Amberg und Weiden sei es eher umgekehrt.