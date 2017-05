Die Stimmung in der Sitzung des Stadtrats am 20. März war ziemlich eindeutig. Und sie war für den Jugendtreff Scout nicht gerade besonders positiv. Zwei Jahre Gnadenfrist, so war aus den Redebeiträgen herauszuhören, sollte der Einrichtung auf der Allee noch gewährt werden. Mehr nicht. Doch jetzt steuert die Verwaltung dagegen.

Nach kontroverser Diskussion, vor allem angesichts hoher fünfstelliger Kosten, hatten die Stadträte mit 31 zu 6 Stimmen beschlossen, den Mietvertrag zum 30. Juni 2019 zu kündigen und den Betrieb des Schülercafés nur noch einmal für zwei Jahre bis zum 31. Mai 2019 auszuschreiben.Dies würde für den Standort auf der Allee das Ende bedeuten. Vor diesem Hintergrund kommt eine Initiative der Verwaltung zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Jugendhilfe und soziale Fragen (14,30 Uhr, Neues Rathaus) überraschend. Im Sachstandsbericht wird vorgeschlagen, sich nicht vom Jugendtreff Scout zu verabschieden. Vielmehr solle der offenen Jugendarbeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei wird auf den Paragrafen 11 im SGB VIII (Sozialgesetzbuch) verwiesen. Jugendarbeit findet zwar vor allem in Vereinen und Verbänden statt, aber es gibt auch Jugendliche, die mit diesen Strukturen nichts am Hut haben. Trotzdem sind sie interessiert und wollen sich engagieren. Hier greift die offene Jugendarbeit.Diese, so heißt es in dem Bericht weiter, wirkt präventiv und beratend. Im besten Fall verhindert sie bereits das Entstehen von Problemen. Jugendarbeit zeigt Wege auf und begleitet die jungen Menschen dabei. Ziel sind eigenverantwortliche Persönlichkeiten. Zur Orts- und Bedarfsfrage erläutert die Verwaltung, dass junge Menschen trotz ihrer Kommunikation über soziale Netzwerke auch Spielräume und Schutzräume brauchen, und zwar außerhalb von kommerziellen Angeboten und außerhalb des Alltags, der immer mehr von institutionalisierten Zwängen wie der Ganztagsschule geprägt ist.Deshalb macht sich die Verwaltung im Sinne einer modernen offenen Jugendarbeit für dezentrale Angebote stark, die sich inhaltlich unterscheiden und speziell auf junge Menschen zugeschnitten werden können im Sinne von Mitgestaltung und Mitbestimmung. Ein erster Schritt in diese Richtung sei der Jugendtreff Scout, in dem eine völlig andere Zielgruppe angesprochen werde als im Jugendzentrum als zentraler Lösung. Es bräuchte nicht weniger, sondern mehr solcher dezentralen Treffpunkte, fordert die Verwaltung.