Weiden/Berlin. "Nach heutigem Stand setzen die von Tennet vorgeschlagenen Trassenverläufe komplett auf Erdkabel und werden keine Freileitungsabschnitte mehr beinhalten", informiert der Waldthurner Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht (CSU) vorab unsere Zeitung.

Projektträger Tennet lädt betroffene Mandatsträger am kommenden Montag zu einer Infoveranstaltung. Basierend auf der Bundestagsentscheidung zugunsten eines Erdkabelvorrangs habe man in einer ersten Analyse mögliche Räume für Trassenkorridore des "SuedOstLinks" erarbeitet, erklärt Lex Hartman, Mitglied der Geschäftsführung der Tennet TSO GmbH im Anschreiben an den Abgeordneten.Erst im Anschluss an diese Veranstaltung sowie die in dieser Woche geplanten kommunalen Info-Abende würden die ersten Ergebnisse der räumlichen Planung öffentlich gemacht.