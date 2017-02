Es gibt Spielsüchtige, die den Weg vom Bahnhof bis zur Caritas-Suchtambulanz in der Nikolaistraße nicht schaffen. Warum? "Der Weg ist gepflastert mit diesen Teilen", sagt Katjenka Wild. Mit "diesen Teilen" meint sie die Spielhallen, die sich durch Bahnhof- und Schillerstraße ziehen.

Eines der Probleme, mit denen die Leiterin der Caritas-Beratungsstelle Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher und Bezirksrat Toni Dutz bei ihrem Jahresbesuch am Montag konfrontierte. Dabei sei die Suchtgefahr gerade bei Spielern sehr hoch. "Und die Familien fahren finanziell viel schneller an die Wand.""Da ist mehr Druck auf die Länderregierungen nötig. Die sind zu großzügig", machte Seggewiß das Dilemma der Stadt klar. Er bedauerte auch, dass "sich Leute wie Boris Becker oder Oliver Kahn für die Werbung für Sportwettenseiten hergeben". Wild: "Die sind bei uns illegal. Die Kunden werden dann im Internet auf Seiten ins Ausland gelotst. Das ist unseren Klienten gar nicht klar." Die Krux dabei: Der leichte Zugang zu diesen Sportwetten könne den Weg in die Spielsucht ebnen.Abhilfe ist bei einem anderen Problem in Sicht. Der Sozialhilfeausschuss des Bezirks hat die vom Diözesan-Caritasverband beantragte Stundenerhöhung für Verwaltungskräfte genehmigt. "Mit 10 Wochenstunden profitiert die Fachambulanz Weiden am meisten davon", berichtete Höher. Gefolgt von Schwandorf (9,5 Wochenstunden), Regensburg (7), Cham (5) und Amberg (4,5). Es zeige aber auch, dass Weiden in punkto Drogen "ein Brennpunkt ist", so Höher. Der Grund liegt laut Wild auf der Hand: "Wir sind ganz nah dran an den Produktionsstätten."Zumindest sei die Zahl der drogensüchtigen Klienten 2016 erstmals nicht weiter gestiegen. Sie sollen im Bedarfsfall schnelle Hilfe erhalten. "Die Verwaltungsstelle wird jetzt ausgeschrieben", kündigte die Suchttherapeutin deshalb an. Wenn sich Betroffene zur Beratung durchgerungen hätten, sei es "wichtig, dass unsere Tür offen ist und dass sie nicht am Anrufbeantworter landen". Leichten Zugang für Ratsuchende ermöglicht auch die 2016 neu eingeführte offene Sprechstunde: jeden Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr - ohne Voranmeldung. Das Angebot wird laut Wild sehr gut angenommen. Die drei Beraterinnen betreuen im Schnitt jedes Mal acht bis zwölf Klienten. Noch unterversorgt sei die Region mit tagesstationären Angeboten für Suchtkranke. Für die 2016 ins Leben gerufene Sportgruppe seien viele Klienten nicht mobil genug." Gut angelaufen sei dagegen die 2017 gestartete Strickgruppe, die 14-tägig für alle Betroffenen offen ist.Auch wenn die Zusammenarbeit mit dem Bezirksklinikum Wöllershof und anderen Einrichtungen schon gut funktioniere, solle die Vernetzung weiter vorangetrieben werden. Das betrifft auch die in Weiden geplante stationäre Kinder- und Jugendpsychiatrie. "Wir werden am Klinikum andocken", sagte Höher dazu. Der genaue Standort werde demnächst bekanntgegeben.

Oberbürgermeister Kurt Seggewiß erwägt offenbar, den "Revolution Train" von Prag nach Weiden zu bringen. Jedenfalls holte er sich am Montag den Rat von Suchttherapeutin Katjenka Wild ein, was sie von diesem neuartigen Projekt zur Suchtprävention hält. Die ist - wie andere Experten auch - nicht rundum begeistert. Ohne Vor- und Nachbereitung blieben die Filmvorführungen und nachgeahmten Szenarien ein reiner Event, sagte sie. Außerdem riet sie dringend dazu, die Altersgrenze von 10 auf 14 Jahre hochzuschrauben. Zur Suchtproblematik in der Region erklärte Wild: Von den rund 500 Klienten 2016 hätten 50 Prozent ein Alkoholproblem. "Alkohol bleibt die Droge Nummer eins." Unverändert hoch sei der Konsum von Crystal. Männer stellen mit 70 bis 80 Prozent bei allen Suchttypen die Mehrheit. Während das Alkoholproblem oft im Alter zwischen 30 und 45 Jahren zutage tritt, sind die Crystal-Konsumenten meist Anfang 20. "Vereinzelt sind auch ältere dabei, weil die Droge dem Leistungsstreben entgegenkommt. Das hat mit gesellschaftlicher Haltung zu tun. Eine Änderung dauert deshalb lange."