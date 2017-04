(uz) "Seit 26. April 1986 gibt es eine neue Zeitrechnung. Vor und nach dem Supergau." Hilde Lindner-Hausner erinnert beim Treffen der Bürgerinitiative gegen atomare Anlage in "Iblackers Zoiglstubn" an Tschernobyl. "Das ist unwiderruflich und bleibt der Menschheit ewig."

Diese schreckliche Tatsache müsse immer wieder Antrieb sein, das unwillkommene Erbe Atomkraft möglichst schnell und sicher abzuregeln - "und eine am wenigsten unsichere Lösung für die Endlagerung zu finden". Das sei Aufgabe für diese und künftige Generationen. Die alljährliche Mahnwache zum Tschernobyl-Jahrestag findet am kommenden Samstag vor dem Alten Rathaus statt. Dabei will die BI den unzähligen Opfern der Katastrophe gedenken. Damit nicht erst gehandelt werde, nachdem wieder etwas Schlimmes passiert sei, setzt sich die BI zusammen mit "Stoppt Temelin" für die Untersuchung der Schweißnähte beim Temelin-Reaktor-1 ein.Bis dies geschehen sei, solle der Reaktor schnellstens außer Betrieb genommen werden. Um dies zu erreichen, werde zur hunderttausendfachen Unterstützung der Petition "Stoppt Temelin - Gefährliche Schweißnäte untersuchen!" an die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin und das Bundesumweltministerium aufgerufen ( www.change.org). Beim Katastrophenschutz-Kongress im März in Weiden verteilte die BI mit der Ärzteorganisation IPPNW ein Infoblatt zum Thema "Gelingt die Jodprophylaxe bei einem atomaren Unfall mit radioaktiver Freisetzung?". Die Atomgegner sehen Probleme: Niemand könne wirklich annehmen, dass im Falle eines atomaren GAUs eine geordnete Medikamentenverteilung durch Apotheken funktionieren werde. Noch dazu, wenn diese Jodpräparate erst aus zentralen Lagerstätten abgeholt werden und schließlich in jedes Dorf gelangen müssten.Warum sollte in diesem Fall die Bevölkerung zur Abholung des Jods das Haus verlassen und sich der Gefahr einer Verstrahlung aussetzen? Warum sollten Katastrophenschützer, die all dies organisieren und verteilen sollen, eine radioaktive Verstrahlung riskieren? Wie sollte das angesichts der zu erwartenden Panik funktionieren? Deshalb die Forderung der Bürgerinitiative: Kaliumjodidtabletten gehören in die Haushalte.