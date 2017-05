Die Stadt Weiden hat die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans beschlossen und damit das Büro Dragomir Stadtplanung GmbH sowie das Institut für Stadt- und Regionalmanagement beauftragt. Doch auch die Bürger sollen bei der künftigen Entwicklung der Stadt mitreden. Möglichkeit dazu besteht an einem Informationsstand am Samstag, 20. Mai, von 8 bis 13 Uhr auf dem Oberen Markt. Vertreter des Stadtplanungsamtes und des Büros Dragomir werden hier als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der Flächennutzungsplan ist das zentrale Instrument zur Steuerung der Stadtentwicklung. Er bildet die Grundlage einerseits für die später auszuweisenden Bauflächen im gesamten Stadtgebiet, aber auch für die Umnutzung und Aktivierung von Flächen im bereits bebauten Bereich, betont Pressesprecher Norbert Schmieglitz in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Stadt stehe, bedingt durch strukturelle Änderungen in den vergangenen Jahren, vor einer Reihe an Herausforderungen, die gemeistert werden müssen. Die sanierte Altstadt mit Restaurants und Cafés stelle bereits einen attraktiven Anziehungspunkt der Max-Reger-Stadt dar und biete touristisches Potenzial. Andere Flächen im Stadtgebiet sollen gegebenenfalls einer anderen Nutzung zugewiesen werden.Vor allem müssten Fragen hinsichtlich einer sinnvollen Wohnungsbau- und Gewerbeentwicklung im Planungsprozess beantwortet werden. Die Stadt Weiden möchte die Erarbeitung des Flächennutzungsplanes gemeinsam mit ihren Bürgern entwickeln, so Schmieglitz weiter. In einem ersten Beteiligungsverfahren sollen der konkrete Bedarf beziehungsweise die Wünsche der Bevölkerung hinsichtlich Wohnen, Erholung und Verkehr mit den Bürgern diskutiert und zusammengestellt werden. Diese Abfrage werde dann als Grundlage für die Festlegung der Stadtentwicklungsziele dienen.Zu diesem Zweck werden das Büro Dragomir Stadtplanung gemeinsam und das Stadtplanungsamt - wie eingangs geschildert - am 20. Mai den Informationsstand am Oberen Markt aufbauen. Alle interessierten Bürger sind dazu eingeladen, diesen Infostand zu besuchen und den Planern ihre Belange beziehungsweise ihre Wünsche mitzuteilen.In einer zweiten Stufe gegen Ende 2017 sollen den Bürgern die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und die ersten Überlegungen zu den Stadtentwicklungszielen in einer Planungswerkstatt vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden. Bei Fragen zum Flächennutzungsplan können sich Interessierte gerne an die Planer am Informationsstand wenden oder per E-Mail an die Dragomir Stadtplanung GmbH unter weiden@dragomir.de. Aktuelle Informationen zum Flächennutzungsplan finden sich auch auf der Internetseite: www.dragomir.de/Bürgerinfo