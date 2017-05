Weiden/Issy-les-Moulineaux. "Die Aufgabe wird hart", sagte Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron. Am späten Sonntagabend sprach er im Innenhof des Louvre vor tausenden Anhängern. 66,1 Prozent der Wähler haben sich gestern für den 39-Jährigen entschieden. Viel Unterstützung erhielt der Kandidat der "En marche"-Bewegung ("Vorwärts") aus Weidens Partnerstadt Issy-les-Moulineaux.

Oberpfälzer Spezialitäten

Dort waren 87,38 Prozent der Wähler (27 928 Stimmen) für den pro-europäisch eingestellten Macron. Dabei hatte der ehemalige Wirtschaftsminister seine Bewegung erst in vergangenen Jahr gegründet. Kontrahentin Marine Le Pen von der rechts-konservativen Partei Front Nationale erhielt bei der Stichwahl im knapp 65 000 Einwohner zählenden Vorort von Paris nur 12,62 Prozent oder 4033 Stimmen. Sie verlor bei dieser Stichwahl deutlich. Landesweit setzten vorgestern 33,9 Prozent der Wähler ihr Kreuz bei Le Pen.Bereits im ersten Wahlgang vor zwei Wochen war Macron in Issy-les-Moulineaux auf Platz eins gelandet. Elf Kandidaten waren gegeneinander angetreten. 37,03 Prozent der Wähler hatten sich am 23. April für den 39-Jährigen entschieden. Weit abgeschlagen hatte Le Pen mit nur 6,73 Prozent den fünften Platz erreicht.Pro-europäisch geht es in Issy-les-Moulineaux aber nicht nur bei der Präsidentschaftswahl zu. Von Donnerstag bis Sonntag, 11. bis 14. Mai, findet dort ein Europa-Fest statt. Dazu wird auch Weidens Oberbürgermeister Kurt Seggewiß mit einer Delegation anreisen. Im Europa-Dorf wird sich Weiden mit Oberpfälzer Spezialitäten präsentieren. Außerdem gibt es Workshops zum Umgang mit Kritik an Europa und zur Europäischen Union.